Mourinho trifft harte Entscheidung über die Zukunft von Vinicius

Angesichts der Ungewissheit über seine Zukunft bei Real Madrid Vinicius Juniorweckt das Interesse englischer Topklubs. Jedoch hat der neue Cheftrainer der Madrilenen, José Mourinho, eine unmissverständliche Forderung an die Vereinsführung bezüglich des brasilianischen Stars gestellt.

Mourinho will Vinicius nicht gehen lassen

Berichten von The Telegraph zufolge hat sich José Mourinho gegen einen Abgang von Vinicius Juniorbei Real Madrid im Sommertransferfenster ausgesprochen.

Der portugiesische Übungsleiter hat der Vereinsführung mitgeteilt, dass er die Leistungsträger des Teams halten möchte. Mourinho sieht in Vinicius einen zentralen Bestandteil seiner Pläne für die kommende Saison.

Die Haltung des Trainers ist eindeutig: Vinicius darf nicht verkauft werden.

Bislang gibt es keine Informationen über offizielle Verhandlungen zwischen Real Madrid und den interessierten Vereinen. Es wird jedoch berichtet, dass Arsenals Wunsch, den brasilianischen Stürmer zu verpflichten, ernst gemeint ist.

Arsenal plant einen Königstransfer

Der englischen Presse zufolge betrachtet Arsenal Vinicius als einen der Hauptkandidaten zur Verstärkung ihrer Offensivabteilung.

Die Londoner haben erste Informationen bezüglich eines Transfers des Spielers eingeholt. Dieser mögliche Deal befindet sich jedoch noch im Anfangsstadium, und es wurden noch keine vollständigen Verhandlungen zwischen den Klubs geführt.

Gleichzeitig hieß es in früheren Berichten, dass auch der FC Liverpool die Vertragssituation von Vinicius beobachtet. Es wird jedoch festgehalten, dass das ernsthaftes Interesse derzeit von Arsenal ausgeht.

Vertragsfrage setzt Real Madrid unter Druck

Vinicius Juniors aktueller Vertrag mit den Madrilenen läuft bis zum 30. Juni 2027. Das Ausbleiben einer Einigung in den Verhandlungen über einen neuen Kontrakt wirft weitere Fragen zur Zukunft des Spielers auf.

Sollten sich die Parteien nicht auf eine Verlängerung einigen, könnte der brasilianische Spieler den Verein im Sommer 2027 ablösefrei verlassen. Daher steht die Führung von Real Madrid vor einer schwierigen Wahl:

einen neuen langfristigen Vertrag abschließen;

den Spieler im Sommer 2026 für eine hohe Ablösesumme verkaufen;

oder Mourinhos Forderung akzeptieren und ihn für eine weitere Saison im Team halten.

Die Position des neuen Cheftrainers könnte die Transferpläne des Vereins jedoch komplett verändern.

Wie hoch ist der Marktwert von Vinicius?

Der 26-jährige Vinicius Junior wechselte im Sommer 2018 vom brasilianischen Klub Flamengo zu Real Madrid.

Transfermarkt bewertete den Marktwert des Spielers im Update vom 5. Juni 2026 auf 140 Millionen Euro. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027.

Der brasilianische Stürmer hat sich zu einem der Führungsspieler der Madrilenen entwickelt und wichtige Titel mit dem Verein gewonnen. Folglich könnte sein potenzieller Transfer einer der teuersten Deals des Sommer-Transfermarktes werden.

Mourinho kehrte mit großen Plänen zu Real Madrid zurück

Real Madrid gab am 11. Juni 2026 offiziell die Ernennung von José Mourinho zum Cheftrainer bekannt. Mit dem portugiesischen Coach wurde ein Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet, und er trat seine Arbeit im Verein am 13. Juli an.

Berichten zufolge plant Mourinho, sein neues Projekt um Schlüsselspieler wie Vinicius, Kylian Mbappe und Jude Bellingham herum aufzubauen. Daher wird das Verbot des Abgangs des brasilianischen Spielers nicht nur als einfache Transferentscheidung, sondern als strategischer Schachzug des Trainers für die kommende Saison gewertet.

Nun lautet die Kernfrage: Wird sich Real Madrid mit Vinicius auf einen neuen Vertrag einigen können, oder wird die Zukunft des Spielers erneut zu einer großen Transfersaga?