Behruz Karimov steht vor einem Wechsel in die Schweiz

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Behruz Karimov steht vor einem Wechsel in die Schweiz

Ein neues und wichtiges Kapitel könnte in der Karriere des 18-jährigen usbekischen Nationalverteidigers Behruz Karimov beginnen. Nachdem er durch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft das Interesse europäischer Klubs geweckt hat, steht der Fußballer kurz vor der Unterschrift beim Schweizer Verein FC Lugano.

Die Formalitäten werden in den kommenden Tagen erwartet

Berichten des Journalisten Narzulla Saydullayev zufolge steht der Surxon-Verteidiger kurz davor, seine Karriere in der Schweizer Meisterschaft fortzusetzen.

Die Hauptfragen bezüglich der Einigung zwischen den Parteien wurden geklärt, und die verbleibenden Formalitäten sollen in Kürze abgeschlossen werden. Danach könnte sich Karimov dem FC Lugano anschließen.

Bislang haben Lugano und Surxon den potenziellen Transfer noch nicht offiziell bekannt gegeben. Daher gilt der Wechsel erst dann als abgeschlossen, wenn der Vertrag unterzeichnet ist.

Weltmeisterschaft weckt das Interesse europäischer Klubs

Behruz Karimov hatte die Möglichkeit, sich im Kader der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 auf der großen Fußballbühne zu präsentieren.

Nach dem Turnier gab es Berichte, dass mehrere europäische Vereine an dem jungen Verteidiger interessiert seien. Zuvor hieß es, der französische Klub RC Lens beobachte ihn ebenfalls. Nun ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass der Spieler seine Karriere ausgerechnet in der Schweiz fortsetzt.

Der 18-jährige Karimov agiert auf der rechten Abwehrseite. Sein Alter, seine Schnelligkeit und die Erfahrung aus einem großen Turnier dürften zu den Hauptgründen für das Interesse europäischer Klubs gehören.

Was für ein Verein ist Lugano?

Der FC Lugano ist einer der traditionsreichsten Vereine im Schweizer Fußball. Der Klub wurde am 28. Juli 1908 gegründet und spielt in der höchsten Liga des Landes.

Das Team startete in der Saison 2026/27 in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League. In dieser Runde bestreitet der Schweizer Klub zwei Spiele gegen den kosovarischen Verein KF Dukagjini.

Ein Wechsel zu einem solchen Klub könnte Karimov ermöglichen:

  • Sich an den europäischen Fußball anzupassen;

  • Erfahrung in einer tempo- und spielstarken Liga zu sammeln;

  • An europäischen Wettbewerben teilzunehmen;

  • Seinen Platz in der Nationalmannschaft zu festigen.

Dem jungen Verteidiger bietet sich eine große Chance

Der mögliche Transfer von Behruz Karimov könnte auch für den usbekischen Fußball ein bedeutsames Ereignis sein. Vor allem der frühe Schritt eines 18-jährigen Spielers nach Europa wird seine weitere Entwicklung stark beeinflussen.

Allerdings hängt nun alles von den Vertragsbedingungen, der Eingewöhnung in die neue Liga und der Konkurrenz im Kampf um den Stammplatz ab. Die Tür nach Europa öffnet sich, aber geschenkt wird dort niemandem etwas — das ist die härteste Realität im Fußball.

Glaubt ihr, dass Behruz Karimov sich beim FC Lugano einen Stammplatz erkämpfen kann?

Behruz KarimovLuganoUsbekistanSurkhanLens
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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