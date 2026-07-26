15-Millionen-Forderung: Real Madrid und Vinicius legen Verhandlungen auf Eis

Vinicius Juniorsteht bei Real Madrid vor einer ungewissen Zukunft. Beide Seiten wollen eine Verlängerung, doch die Gehalts- und Sonderbonusforderungen des Brasilianers haben die Gespräche an einen Scheideweg gebracht.

Die in Madrid eintreffenden Berater werden voraussichtlich zwei große Themen gleichzeitig besprechen: Einerseits die Zukunft von Vinicius, andererseits einen Transfer, der einen neuen Konkurrenten für den Sturm von Real Madrid bringen könnte.

Der Hauptstreitpunkt liegt beim Geld

Berichten zufolge konnten sich Real Madrid und die Vertreter von Vinicius bisher nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der Verein möchte den Spieler halten, ist jedoch nicht bereit, dessen finanzielle Forderungen bedingungslos zu akzeptieren.

Der 26-jährige Stürmer wird von der Agentur Roc Nation Sports vertreten. Vertreter der Agentur werden am Montag in Madrid erwartet, um neue Gespräche mit der Vereinsführung zu führen.

Das Hauptproblem bei den Verhandlungen ist nicht die Vertragslaufzeit, sondern das Gesamteinkommen von Vinicius.

Vinicius fordert einen Sonderbonus von 15 Millionen Euro

Das Lager des Spielers verlangt die Aufnahme eines „Treuebonus“ in den neuen Vertrag. Demnach soll Vinicius am Ende der Vertragslaufzeit zusätzliche 15 Millionen Euro erhalten, falls er seine gesamte Zeit bei Real Madrid verbringt.

Diese Zahlung kommt zusätzlich zum regulären Gehalt und den Leistungsprämien. Die Führung von Real Madrid berücksichtigt dabei, dass eine solche Klausel künftige Verhandlungen mit anderen Spielern beeinflussen könnte.

Gehalt auf Mbappe-Niveau ebenfalls gefordert

Die Vertreter von Vinicius fordern, dass das Gesamteinkommen des brasilianischen Stars Kylian Mbappenahekommt.

Quellen zufolge wird ein Finanzpaket von etwa 30 Millionen Euro brutto pro Saison für den Spieler gefordert. Diese Summe soll Grundgehalt, Boni und Zahlungen im Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung beinhalten.

Real Madrid zögert derweil, eine solche Forderung zu akzeptieren, die das Gleichgewicht im Gehaltsgefüge stören könnte.

Diomande-Transfer wird ebenfalls beim selben Treffen besprochen

Der Besuch der Roc Nation-Vertreter in Madrid beschränkt sich voraussichtlich nicht nur auf den Fall Vinicius. Die Agentur vertritt auch den RB-Leipzig-Flügelspieler Yan Diomande.

Real Madrid hat die Verhandlungen über eine Verpflichtung des jungen Flügelstürmers intensiviert. Daher könnten die Vertragsverlängerung von Vinicius und der Transfer von Diomande beim Treffen mit der Agentur gleichzeitig besprochen werden.

Diese Situation wirft verschiedene Spekulationen auf: Ist Diomande ein separater Transfer für die Zukunft oder bereitet sich der Verein im Voraus auf einen möglichen Abgang von Vinicius vor?

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen, die eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Fragen bestätigen.

Real Madrid läuft die Zeit davon

Der aktuelle Vertrag von Vinicius läuft im Sommer 2027 aus. Sollte in den kommenden Monaten keine Einigung erzielt werden, rückt der Spieler dem Status eines ablösefreien Spielers zum Saisonende näher.

In dieser Situation bleiben Real Madrid drei Hauptwege:

den Forderungen des Spielers entgegenzukommen und den Vertrag zu verlängern;

ihn in der Sommer-Transferperiode für eine hohe Ablösesumme zu verkaufen;

ohne Einigung dazustehen und das Risiko einzugehen, ihn 2027 ablösefrei zu verlieren.

Die verzögerten Verhandlungen haben auch das Interesse großer englischer Vereine geweckt. Insbesondere wurde berichtet, dass Arsenal die Situation beobachtet und Liverpool die Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels des Spielers in Betracht zieht.

Sogar 22 Tore haben den Verein nicht vollends überzeugt

In der Saison 2025/26 bestritt Vinicius 53 Spiele in allen Wettbewerben für Real Madrid, erzielte 22 Tore und gab 9 Vorlagen.

Dennoch belegte das Team in der spanischen Meisterschaft den zweiten Platz hinter dem FC Barcelona. Die Katalanen hatten sich den Meistertitel nach einem Sieg gegen Real Madrid vorzeitig gesichert.

Obwohl die persönliche Statistik stark ist, zwingt die titellose Saison die Vereinsführung möglicherweise zu einem vorsichtigeren Agieren bei einem Großvertrag.

Das entscheidende Treffen rückt näher

Vinicius hat mit Real Madrid zweimal die Champions League gewonnen und sich zu einem der Schlüsselspieler der Mannschaft in den letzten Jahren entwickelt. Doch im modernen Fußball lösen historische Verdienste nicht automatisch alle Zahlen am Verhandlungstisch.

Nun richtet sich die Hauptaufmerksamkeit auf das Treffen zwischen Roc Nation und der Führung von Real Madrid. Wenn sich die Parteien in finanziellen Fragen nicht einigen können, könnte sich die Situation um Vinicius von einer normalen Vertragsverhandlung zu einem der größten Sommertransfer-Dramen entwickeln.

Glauben Sie, dass Real Madrid die Forderungen von Vinicius akzeptieren sollte oder wäre es besser, ihn bei einem lukrativen Angebot zu verkaufen?