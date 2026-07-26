Jermain Defoe taucht nicht mehr beim Training auf: England-Legende bei Woking entlassen

Der ehemalige Star der englischen Nationalmannschaft und von Tottenham Hotspur, Jermain Defoe, hat den ersten großen Schritt seiner Trainerkarriere enttäuschend beengt. Die Vereinsführung des National-League-Klubs Woking gab die vorzeitige Auflösung des Vertrags mit dem 41-jährigen Fachmann bekannt. Als Grund wird die verantwortungslose Haltung des Trainers gegenüber seinen beruflichen Pflichten genannt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Aufsichtsrat des Klubs wirft Defoe nicht nur schwache Ergebnisse, sondern auch einen groben Verstoß gegen die Arbeitsdisziplin vor. Laut Wokings Fußball-Direktor Jody Brown ist der ehemalige Stürmer in den letzten Wochen nicht mehr zum Mannschaftstraining erschienen und hat sich geweigert, die von der Vereinsführung geforderten Berichte vorzulegen. Die Zusammenarbeit, die nur vier Monate dauerte, fand vor dem Hintergrund ernster interner Missstimmungen ihr Ende.

Verantwortungslosigkeit und Spielerbeschwerden

Nach Angaben von Jody Brown war die Verpflichtung von Defoe seine persönliche Initiative, doch mit der Zeit geriet die Situation außer Kontrolle. In einer auf der offiziellen Vereinswebsite veröffentlichten Erklärung heißt es, dass nicht nur die sportliche Leitung, sondern auch Spieler und Betreuer ihre Besorgnis über das nachlassende Engagement des Trainers geäußert hätten, was sich negativ auf das Mannschaftsklima auswirkte.

Der Höhepunkt der Krise ereignete sich bei einem wichtigen Treffen zur Saisonvorbereitung. Weder Jermain Defoe noch sein Assistent erschienen zu dem Meeting, an dem Direktoren, der Betriebsleiter und das Trainerteam teilnahmen. Am selben Tag ließen sie sich auch beim geplanten Training nicht blicken, was das Fass für die Vereinsführung zum Überlaufen brachte.

Defoes Reaktion: Zwei verschiedene Sichtweisen

Jermain Defoe hingegen weist die Vorwürfe der Vereinsführung zurück und betrachtet die Realität aus einem anderen Blickwinkel. Er betonte, dass bestimmte interne Umstände und Hintergründe es ihm unmöglich gemacht hätten, seine Arbeit fortzusetzen. Der ehemalige Spieler erklärte, er habe an das von ihm begonnene Projekt geglaubt und sei stolz auf die in kurzer Zeit geleistete Arbeit.

„Leider war es aufgrund der aufgetretenen Umstände unmöglich, diesen Posten weiter zu bekleiden. Ich hatte das Gefühl, dass wir im Verein etwas Besonderes aufbauen“, fügte Defoe hinzu. Er präzisierte jedoch nicht, von welchen „Umständen“ genau die Rede war. Der FC Woking sucht nun vor dem Saisonstart händeringend nach einem neuen Cheftrainer.

Zur Erinnerung: Jermain Defoe hat während seiner aktiven Laufbahn bleibende Spuren in der English Premier League hinterlassen. Er spielte für Vereine wie Tottenham Hotspur, Portsmouth und den Sunderland AFC und gehört zu den besten Torschützen in der Geschichte des Wettbewerbs. Sein Debüt im Trainerbereich verlief jedoch nicht wie erhofft.