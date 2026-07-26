Harry Kane überholt Yamal im Rennen um den Ballon d'Or: Wer ist noch dabei?

Spanien holte den WM-Titel, und Rodri wurde zum besten Spieler des Turniers gekürt. Dennoch gilt Harry Kane in den ersten Berechnungen nach der WM 2026 als Hauptfavorit auf den Ballon d'Or.

Laut von Squawka zitierten Buchmacherquoten liegt die Wahrscheinlichkeit eines Sieges für den englischen Stürmer bei 40 Prozent. Allerdings haben seine nächsten Verfolger solch starke Ergebnisse vorzuweisen, dass das Schicksal der Trophäe völlig offen ist.

Die Saison, die Kane an die Spitze brachte

Harry Kane machte die Spielzeit 2025/26 zu einer der stärksten Phasen seiner Karriere. Für den FC Bayern erzielte er 51 Treffer und verbuchte 7 Vorlagen in 51 Spielen.

Die Münchner gewannen die Bundesliga, den DFB-Pokal und den Supercup. Zudem gewann Kane mit der englischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille bei der WM 2026 und traf in sieben Partien sechsmal.

Kanes größter Vorteil ist die Kombination aus gewaltigen Individualstatistiken und konstanten Leistungen in Verein und Nationalteam während einer Saison.

Sollte er die Trophäe gewinnen, wäre er der erste Engländer seit Michael Owen im Jahr 2001, der den Ballon d'Or erhält.

Reicht Yamals Weltmeistertitel aus?

Lamine Yamals Chancen werden auf 33 Prozent beziffert. Der Star des FC Barcelona gewann die spanische Meisterschaft und den Supercup und krönte die Saison mit dem WM-Titel mit der Nationalelf.

Spanien bezwang Argentinien im Finale nach Verlängerung mit 1:0 und wurde zum zweiten Mal in der Geschichte Weltmeister.

Jedoch waren Yamals persönliche Werte bei der WM nicht so hoch wie die von Kanes. Die große Intrige besteht daher darin, ob die Abstimmenden Mannschaftstrophäen höher werten oder die individuelle Statistik über die gesamte Saison bevorzugen.

Rodri könnte erneut den Ballon d'Or gewinnen

Mit 22 Prozent auf dem dritten Platz liegend gehört auch Rodri zu den ernsthaftesten Anwärtern im Rennen.

Der Kapitän Spaniens führte sein Team zum WM-Triumph und wurde als bester Spieler des Turniers mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Dies könnte ein starkes Argument dafür sein, nach 2024 zum zweiten Mal zum Weltfußballer ernannt zu werden.

Allerdings verlief Rodris Vereinsaison aufgrund von Verletzungen nicht ganz reibungslos. Genau dieser Faktor könnte im Duell mit Kane und Yamal gegen ihn sprechen.

Die Top Fünf für den Ballon d'Or

Platz Spieler Klub und Nationalteam Wahrscheinlichkeit 1 Harry Kane FC Bayern München, England 40% 2 Lamine Yamal FC Barcelona, Spanien 33% 3 Rodri "Manchester City", Spanien 22% 4 Kylian Mbappe Real Madrid, Frankreich 17% 5 Lionel Messi Inter Miami, Argentinien 9%

Diese Prozentsätze sind bedingte Wahrscheinlichkeiten aus Buchmacherquoten. Sie können zusammengerechnet 100% übersteigen, was mit Buchmachermargen und Marktquoten zusammenhängt. Daher ist dies kein offizielles Wahlergebnis.

Journalisten, nicht Buchmacher, wählen den Sieger

Der Gewinner des Ballon d'Or wird durch die Stimmen von 100 internationalen Journalisten ermittelt. Bewertet werden persönliche Leistung, Mannschaftserfolge, Klasse auf dem Platz und Fairplay.

Die Zeremonie 2026 findet am 26. Oktober in London statt. Erstmals in der Geschichte des Preises wird der Sieger nicht in Paris, sondern in der englischen Hauptstadt verkündet.

Im Moment führt Kane. Aber Yamals WM-Titel, Rodris Status als bester Spieler der Weltmeisterschaft und Mbappés starke Bilanz könnten das Bild bei der Abstimmung komplett verändern.

Finden Sie, dass Kanes 61 Tore den Ballon d'Or verdienen, oder sollte Weltmeister Yamal beziehungsweise Rodri die Trophäe gewinnen?