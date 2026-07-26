Honor präsentiert das weltweit erste „Smartphone-Robot“: Die Fähigkeiten des neuen Geräts

Ein weiterer revolutionärer Schritt wird in der Welt der Technologie unternommen. Honor bereitet sich darauf vor, der Öffentlichkeit seine neue Entwicklung vorzustellen — das weltweit erste „Smartphone-Robot“ namens Honor Robot Phone. Vor der für August erwarteten offiziellen Präsentation sind Live-Fotos und Videos im Netz aufgetaucht, die die Verpackung, das Design und vor allem das einzigartige Kamerasystem des Geräts zeigen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Hauptunterschied und die Besonderheit dieses Smartphones verbergen sich in dem riesigen rechteckigen Kamerablock auf der Rückseite. Laut ixbt.com ist das Hauptkameramodul mit einem vierachsigen, robotergesteuerten Gimbal ausgestattet, der in das Gehäuse integriert ist. Dieser Mechanismuss ist nicht nur statisch, sondern besteht aus aktiv beweglichen Teilen, was voraussichtlich das Nutzungserlebnis von Smartphones komplett verändern wird.

Fähigkeiten der robotergesteuerten Kamera

Der Kameramechanismus arbeitet extrem schnell: Er fährt in nur 0,8 Sekunden aus dem Gehäuse aus und ist betriebsbereit. Gleichzeitig erscheint eine spezielle Animation auf dem Bildschirm des Geräts. Das robotergesteuerte System sorgt für eine 360-Grad-Drehung der Kamera, sodass der Nutzer die Umgebung vollständig erfassen kann. Zudem verfügt das System über Funktionen zur automatischen Bildkomposition und Objektverfolgung.

Um die Bildstabilität zu gewährleisten, haben Honor-Ingenieure eine komplexe technologische Lösung eingesetzt. Dabei arbeiten optische 3-Achsen-Stabilisierung, ein 4-Achsen-motorisierter Gimbal, ein separater Steuerprozessor und AI-Algorithmen harmonisch zusammen. Der Hersteller betont, dass dieses System eine Stabilisierung auf CIPA 5.5-Niveau bietet, was den Werten von professionellen Kameras nahekommt.

Für Liebhaber eines aktiven Lebensstils

Ein solch hohes Maß an Stabilisierung macht das Honor Robot Phone zu einem idealen Werkzeug für Aufnahmen unter extremen Bedingungen. Das Smartphone ermöglicht verwacklungsfreie und flüssige Videoaufnahmen selbst beim Laufen, Radfahren oder bei anderen aktiven Bewegungen. Dies eröffnet Bloggern und Sportbegeisterten zweifellos neue Horizonte.

Ob sich diese Technologie auf dem Markt durchsetzen wird, ist derzeit noch unklar. Während einige Experten dies als Beginn einer neuen Ära im Smartphone-Bau bezeichnen, bewerten andere es als ein weiteres Experiment, das schnell vergessen sein wird. Dennoch dürfte Honors Streben nach Innovation auf großes Interesse stoßen, da die Geräte der Marke große Beliebtheit genießen.

Vollständige technische Daten und der Preis des neuen Honor Robot Phone werden auf der offiziellen Veranstaltung im August bekannt gegeben. Bis dahin diskutieren die Nutzer, wie robust und nützlich dieser „intelligente Roboter“ im Alltag sein wird.