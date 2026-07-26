Real Madrid und Juventus auf dem Transfermarkt aktiv: Michael Olise und Emiliano Martinez im Fokus

Das Transferfenster im europäischen Fussball nimmt Fahrt auf. Mit seiner Strategie, den Kader mit jungen und talentierten Spielern zu verstärken, hat Real Madrid aus Spanien seine Pläne bezüglich des Bayern-München-Wingers Michael Olise dargelegt. Gleichzeitig werden auch in der italienischen Serie A grosse Transfers erwartet, wie Goal.com berichtet .

Dem renommierten Insider Fabrizio Romano zufolge hat Michael Olise den Wunsch geäussert, sich Real Madrid anzuschliessen. Der spanische Gigant ist ebenfalls bereit, den talentierten französischen Spieler unter Vertrag zu nehmen, allerdings dürfte dieser Wechsel in diesem Sommer kaum zustande kommen. Die Madrider haben der Bayern-Führung ihre Position klar dargelegt: Sie sind bereit, Olise zu verpflichten, wann immer sich der deutsche Club zu einem Verkauf entschliesst.

Bayern will Michael Olise nicht gehen lassen

Der Münchner Club hat jedoch nicht die Absicht, seinen Leistungsträger derzeit abzugeben. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund setzte der Sache im Gespräch mit dem Journalisten Maximilian Koch ein Ende. Er betonte, dass ein Wechsel von Olise zu Real Madrid derzeit kein Thema sei. Der deutsche Club wartet auf die Rückkehr des Spielers aus dem Urlaub, und er soll in der kommenden Saison eine der Schlüsselfiguren des Teams sein.

Auch auf der Torhüterposition gibt es interessante Neuigkeiten. Juventus-Cheftrainer Luciano Spalletti bestätigte das Interesse an Emiliano Martinez. Der Torhüter der argentinischen Nationalmannschaft beabsichtigt, Aston Villa zu verlassen. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport erklärte Spalletti: „Er möchte gehen, und wir wollen um Trophäen kämpfen. Obwohl wir zwei Torhüter in unserem Team haben, würden wir ihn gerne in unserem Kader sehen.“

Auch die Transferbeziehungen zwischen Südamerika und Europa gehen weiter. Der kapverdische Nationaltorhüter Vozinha wechselte ablösefrei vom portugiesischen Club Chaves zum chilenischen Giganten Colo-Colo. Es wird erwartet, dass der Torhüter, der bei der Weltmeisterschaft 2026 glänzte, bald den Medizincheck absolviert und einen Vertrag bei seinem neuen Verein unterschreibt.

Diese Transfernachrichten zeigen, dass Europas führende Clubs bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison nicht nur den aktuellen Bedarf, sondern auch langfristige Perspektiven berücksichtigen. Dass Vereine wie Real Madrid für Spieler wie Michael Olise „Schlangen bilden“, weist darauf hin, dass der Wettbewerb auf dem künftigen Transfermarkt noch intensiver wird.