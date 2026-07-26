120 Mio. Euro Transfer-Duell: Real Madrid steigt in den Poker um RB-Leipzig-Star ein

Die Situation um einen der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters spitzt sich zu. Real Madrid hat den Transfer des 19-jährigen ivorischen Flügelspielers von RB Leipzig Yan Diomande , beschleunigt. Der spanische Spitzenklub hat bereits ein konkretes Angebot vorgelegt, doch der Bundesligist will seinen Leistungsträger nicht kampflos ziehen lassen.

Zamin.uz beleuchtet ausführlich den Transferpoker um das gefragteste junge Talent des Weltfußballs, die Offerten der Klubs und die Trümpfe der Königlichen.

1. Erstes 100-Millionen-Euro-Angebot und Leipzigs Forderung

Bild und Sky Germany berichten, dass Real Madrid für das Wunderkind bereits eine Offerte in Höhe von etwa 100 Millionen Euro (76,9 Mio. Pfund + 8,5 Mio. Pfund Boni) abgegeben hat. Der Bundesligist lehnte diese Summe jedoch ab.

Leipzigs Preisschild: Der deutsche Verein bewertet den ivorischen Nationalspieler auf 130 Millionen Euro .

Möglicher Kompromiss: Insider betonen, dass sich die Parteien am Ende auf eine Ablöse von etwa 120 Millionen Euro einigen könnten.

2. Liverpool und PSG ebenfalls im Rennen: Reals versteckter Trumpf

Nicht nur Madrid, auch andere europäische Topklubs mischen im Werben um Diomande aktiv mit.

FC Liverpool: Hat zuvor ein Angebot über 100 Millionen Euro unterbreitet, das abgelehnt wurde. Der Premier-League-Klub zeigt weiterhin Interesse, will sein Angebot aber nicht erhöhen.

Paris Saint-Germain: Der französische Meister beobachtet den Spieler seit mehreren Monaten genau. Berichten zufolge hat Diomande eine grundsätzliche Einigung mit PSG über einen langfristigen Vertrag erzielt, doch die Pariser haben noch kein offizielles Angebot abgegeben, um Leipzig zum Verkauf zu bewegen.

Reals größter Vorteil — Agentur Roc Nation: The Athletic zufolge hat das Eingreifen von Real das Tableau komplett verändert. Diomandes Berater werden von Vinicius Juniors Agentur Roc Nation Sports vertreten. Derzeit verhandeln sie mit den Madrilenen über die Verlängerung von Vinicius' Vertrag, was die Kommunikationswege erheblich erleichtert.

Transfer-Landschaft rund um Yan Diomande

Klub Gebotene Summe Aktueller Status und Position RB Leipzig Forderung: 120–130 Mio. € Versucht Vertrag bis 2030 zu verlängern Real Madrid 100 Mio. € (£76.9M + Boni) Abgelehnt, intensive Gespräche laufen FC Liverpool ~100 Mio. € Abgelehnt, will Angebot nicht aufstocken Paris Saint-Germain Kein offizielles Angebot Hat persönliche Einigung mit Spieler

3. In 18 Monaten von Leganes zur Weltsensation

Diomandes sportlicher Aufstieg verlief atemberaubend schnell. Erst vor 18 Monaten spielte er an der DME Sports Academy in Florida, ehe er zu Leganes wechselte und sein La-Liga-Debüt gab.

Saison in Leipzig: In 33 Bundesligaspielen erzielte er 12 Tore und gab 9 Vorlagen und trug maßgeblich dazu bei, dass sein Team den 3. Platz belegte und die Champions League erreichte.

WM-Statistiken: Für die ivorische Nationalmannschaft bestritt er alle 4 WM-Spiele und hatte eine Schlüsselrolle beim Einzug ins Achtelfinale.

Rekordverkauf: Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird er der teuerste Abgang in der Geschichte von Leipzig sein und die Rekorde von Josko Gvardiol und Benjamin Sesko brechen.

Boni für Leganes: Der spanische Klub Leganes besitzt eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10% und wird bei einem Deal von über 100 Millionen Euro mindestens 10 Millionen Euro einstreichen.

4. Taktischer Mehrwert und Brahim Diaz' Zukunft

Real Madrid sieht in Diomande ein Wunschziel zur Verstärkung des rechten Flügels. Seine explosive Geschwindigkeit, beidfüßige Veranlagung, Dribbelstärke und aggressive Gegenpressing-Mentalität passen perfekt in das System des Madrider Trainerteams.

Wichtig ist, dass Diomandes Ankunft nicht das Aus für Brahim Diazbedeutet. Sowohl die sportliche Führung als auch Brahim selbst schätzen die Lage hoch ein, und der Marokkaner möchte im Estadio Santiago Bernabeu bleiben.

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Die Kausa Yan Diomande verspricht die größte und spektakulärste Transfer-Saga des diesjährigen Sommers zu werden.

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