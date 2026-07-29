Samsung startet Werbeaktion zur Kundengewinnung für neue Falttelefone

Der südkoreanische Konzern Samsung hat begonnen, Vorbestellungen für seine nächsten Flaggschiff-Geräte – die neue Generation faltbarer Smartphones – entgegenzunehmen. Im Rahmen dieser Markteinführung wurde eine Sonderaktion angekündigt, die Käufern in nur einem Land ein kostenloses Speicher-Upgrade bietet, was einen etwas unterschiedlichen Ansatz auf den internationalen Märkten verdeutlicht, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Dem Bericht von Ixbt.com zufolge erhalten Nutzer auf dem südkoreanischen Markt, die das Galaxy Z Fold 8 sowie die Modelle Galaxy Z Fold 8 Ultra und Galaxy Z Flip 8 vorbestellen, einen wertvollen Bonus. Demnach erhalten Käufer, die sich für die Basisversion mit 256 GB Speicher entscheiden, automatisch die 512-GB-Variante ohne zusätzliche Kosten.

Unterschiede auf dem Weltmarkt und Preispolitik

Verbraucher in den meisten anderen Ländern, darunter die USA und europäische Staaten, gingen diesmal jedoch leer aus. Dabei hatte Samsung in den vergangenen Jahren regelmäßig Aktionen für kostenlose Speicher-Upgrades für Kunden in verschiedenen internationalen Märkten durchgeführt.

Es ist erwähnenswert, dass neben der Aktion zum kostenlosen Speicher-Upgrade die Smartphones in Südkorea selbst zu einem deutlich günstigeren Preis verkauft werden – etwa 20 Prozent günstiger im Vergleich zu anderen Regionen. Diese Faktoren machen das Land zu einer der weltweit bequemsten und wirtschaftlich vorteilhaftesten Regionen für den Kauf von Samsung-Produkten.

Globaler Trend zu Preissteigerungen

Für Käufer in anderen Regionen stellt sich die Situation etwas anders dar, da bei der Preispolitik der neuen Geräte ein Anstieg zu verzeichnen ist. Insbesondere auf den Märkten der USA und Europas wurde ein Preisanstieg der Modelle Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra und Galaxy Z Flip 8 um durchschnittlich 100 USD im Vergleich zu den Vorgängern verzeichnet.

Derzeit läuft die offizielle Vorbestellungsphase für diese innovativen Gadgets auf Hochtouren. Nach Angaben von Samsung ist der offizielle weltweite und lokale Verkaufsstart der neuen faltbaren Smartphones für den 7. August dieses Jahres geplant.