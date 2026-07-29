Samsung startet Werbeaktion zur Kundengewinnung für neue Falttelefone

·85·Technologie
Samsung startet Werbeaktion zur Kundengewinnung für neue Falttelefone

Der südkoreanische Konzern Samsung hat begonnen, Vorbestellungen für seine nächsten Flaggschiff-Geräte – die neue Generation faltbarer Smartphones – entgegenzunehmen. Im Rahmen dieser Markteinführung wurde eine Sonderaktion angekündigt, die Käufern in nur einem Land ein kostenloses Speicher-Upgrade bietet, was einen etwas unterschiedlichen Ansatz auf den internationalen Märkten verdeutlicht, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Dem Bericht von Ixbt.com zufolge erhalten Nutzer auf dem südkoreanischen Markt, die das Galaxy Z Fold 8 sowie die Modelle Galaxy Z Fold 8 Ultra und Galaxy Z Flip 8 vorbestellen, einen wertvollen Bonus. Demnach erhalten Käufer, die sich für die Basisversion mit 256 GB Speicher entscheiden, automatisch die 512-GB-Variante ohne zusätzliche Kosten.

Unterschiede auf dem Weltmarkt und Preispolitik

Verbraucher in den meisten anderen Ländern, darunter die USA und europäische Staaten, gingen diesmal jedoch leer aus. Dabei hatte Samsung in den vergangenen Jahren regelmäßig Aktionen für kostenlose Speicher-Upgrades für Kunden in verschiedenen internationalen Märkten durchgeführt.

Es ist erwähnenswert, dass neben der Aktion zum kostenlosen Speicher-Upgrade die Smartphones in Südkorea selbst zu einem deutlich günstigeren Preis verkauft werden – etwa 20 Prozent günstiger im Vergleich zu anderen Regionen. Diese Faktoren machen das Land zu einer der weltweit bequemsten und wirtschaftlich vorteilhaftesten Regionen für den Kauf von Samsung-Produkten.

Globaler Trend zu Preissteigerungen

Für Käufer in anderen Regionen stellt sich die Situation etwas anders dar, da bei der Preispolitik der neuen Geräte ein Anstieg zu verzeichnen ist. Insbesondere auf den Märkten der USA und Europas wurde ein Preisanstieg der Modelle Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra und Galaxy Z Flip 8 um durchschnittlich 100 USD im Vergleich zu den Vorgängern verzeichnet.

Derzeit läuft die offizielle Vorbestellungsphase für diese innovativen Gadgets auf Hochtouren. Nach Angaben von Samsung ist der offizielle weltweite und lokale Verkaufsstart der neuen faltbaren Smartphones für den 7. August dieses Jahres geplant.

SamsungGalaxy Z Fold 8Galaxy Z Flip 8SmartphoneTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

CATL übertrifft große Automobilhersteller bei der RentabilitätCATL übertrifft große Automobilhersteller bei der RentabilitätHeute, 13:51Li Auto äußert sich zu visuellem Vorfall und Fehlfunktion im ParkhausLi Auto äußert sich zu visuellem Vorfall und Fehlfunktion im ParkhausHeute, 13:29China startet erstmals Massenproduktion eigener OLED-ChipsChina startet erstmals Massenproduktion eigener OLED-ChipsHeute, 12:59SpaceX startet Operation zur Bergung des Starship-Prototyps aus dem Indischen OzeanSpaceX startet Operation zur Bergung des Starship-Prototyps aus dem Indischen OzeanHeute, 12:24Telegram-Gründer Pawel Durow zur internationalen Fahndung ausgeschriebenTelegram-Gründer Pawel Durow zur internationalen Fahndung ausgeschriebenHeute, 11:23Starlink offiziell im Irak gestartet: Tarife und Preise bekannt gegebenStarlink offiziell im Irak gestartet: Tarife und Preise bekannt gegebenHeute, 10:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design