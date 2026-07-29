Chinas COMAC C919 Flugzeug besteht neuen Test erfolgreich

Die spezielle Hochlandversion des ersten in China hergestellten Passagierflugzeugs für die Mittelstrecke, der COMAC C919, hat ihren Ersttestflug erfolgreich absolviert. Laut dem Fernsehsender CCTV hob das Flugzeug vom internationalen Flughafen Shanghai-Pudong ab, absolvierte alle geplanten Phasen erfolgreich und markierte einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung der neuen Modifikation, berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Hochlandmodifikation wurde auf Basis der Standard-C919 entwickelt und ist für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen in Bergregionen konzipiert. Ingenieure haben bestimmte Systeme des Flugzeugs sowie die Rumpfstruktur neu entworfen, um den Anforderungen solcher Umgebungen vollständig gerecht zu werden.

Warum ist die Hochlandversion wichtig?

Bekanntlich ist die Luft an Flughäfen in großer Höhe im Vergleich zum Meeresspiegel viel dünner. Dies verringert wiederum die Effizienz der Triebwerke und die allgemeinen aerodynamischen Eigenschaften des Flugzeugs erheblich. Daher erfordern Flugzeuge, die unter solchen schwierigen Bedingungen arbeiten können, eine spezielle Anpassungsfähigkeit.

Bisher hat das Unternehmen COMAC weder die technischen Details der neuen Version noch den Zeitplan für deren kommerzielle Einführung bekannt gegeben. Dennoch wird betont, dass dieses Projekt von strategischer Bedeutung für die chinesische Luftfahrt ist.

Geografische Besonderheiten Chinas

Laut Angaben von ixbt.com ist China der klare Spitzenreiter weltweit bei der Anzahl von Hochflughäfen. Das Land verfügt über 43 zivile Flughäfen, die mindestens 1524 Meter über dem Meeresspiegel liegen, wobei 23 davon in Höhen von über 2438 Metern betrieben werden.

Die Mehrheit dieser Flughäfen befindet sich auf dem tibetischen Plateau und in westlichen Provinzen, wo das komplexe Relief spezielle Technologien erfordert. Interessanterweise befindet sich der höchstgelegene Flughafen der Welt, nicht nur in China, in der Provinz Sichuan – Daocheng Yading, dessen Höhe 4411 Meter über dem Meeresspiegel beträgt.

Zur Erinnerung: Das Flugzeug COMAC C919 wurde als Hauptkonkurrent für die Modelle Airbus A320 und Boeing 737 entwickelt. Das Flugzeug hat die Kapazität, 158 bis 192 Passagiere zu befördern und eine Reichweite von bis zu 5555 Kilometern zurückzulegen. Dieses Passagierflugzeug absolvierte 2023 seinen ersten kommerziellen Flug und wird derzeit von einer Reihe inländischer Fluggesellschaften genutzt.