Google rollt seine Altersverifikationstechnologie weltweit aus

Google hat angekündigt, seine Play Signal API bis Ende 2026 weltweit für Android-Entwickler zur Verfügung zu stellen. Dieser Schritt wird als wettbewerbliche Reaktion auf Apples Altersverifikationstools angesehen, die auf die Sicherheit minderjähriger Nutzer abzielen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wird diese Technologie derzeit nur in Brasilien eingesetzt. Der Prozess der globalen Expansion wird schrittweise erfolgen und Mitte August dieses Jahres zunächst für Entwickler in Australien und Kanada geöffnet, bis Jahresende dann alle Märkte abdeckend.

Die Einführung dieser Neuerung fällt in eine Zeit, in der Gesetzgeber und Regulierungsbehörden weltweit die Anforderungen an App-Stores zum Schutz von Minderjährigen verschärfen. Insbesondere hatte Apple ähnliche Altersnachweistools im Februar dieses Jahres international eingeführt.

Altersverifikation unter Wahrung der Privatsphäre

Ein wichtiger Aspekt von Googles Technologie ist, dass sie App-Entwicklern ermöglicht, eine Altersspanne zu ermitteln, ohne persönliche Daten des Nutzers wie das Geburtsdatum anzufordern. Stattdessen können Eltern die Altersspanne ihres Kindes direkt mit Apps teilen.

Zudem ermöglicht dieses System Erwachsenen, auf Anfrage von App-Entwicklern ihr Alter anzugeben und dadurch angepasste Benutzeroberflächen und Funktionen zu nutzen.

Zentralisiertes Management und Family Link

Eltern müssen diese Informationen nicht für jede App einzeln verwalten. Zur Vereinfachung des Prozesses hat Google den Datenaustausch in seinem beliebtenElternkontroll-Dashboard zentralisiert.

Daten werden nicht automatisch geteilt — Eltern müssen diese Informationen zunächst selbst eingeben und die Erlaubnis erteilen. Diese neue Funktion bereichert weitere Sicherheitswerkzeuge im Google Play Store, darunter Bildschirmzeitlimits, Download-Freigaben für Apps und PIN-geschützte Inhaltsfilter.