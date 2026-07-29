Google rollt seine Altersverifikationstechnologie weltweit aus

·33·Technologie
Google rollt seine Altersverifikationstechnologie weltweit aus

Google hat angekündigt, seine Play Signal API bis Ende 2026 weltweit für Android-Entwickler zur Verfügung zu stellen. Dieser Schritt wird als wettbewerbliche Reaktion auf Apples Altersverifikationstools angesehen, die auf die Sicherheit minderjähriger Nutzer abzielen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wird diese Technologie derzeit nur in Brasilien eingesetzt. Der Prozess der globalen Expansion wird schrittweise erfolgen und Mitte August dieses Jahres zunächst für Entwickler in Australien und Kanada geöffnet, bis Jahresende dann alle Märkte abdeckend.

Die Einführung dieser Neuerung fällt in eine Zeit, in der Gesetzgeber und Regulierungsbehörden weltweit die Anforderungen an App-Stores zum Schutz von Minderjährigen verschärfen. Insbesondere hatte Apple ähnliche Altersnachweistools im Februar dieses Jahres international eingeführt.

Altersverifikation unter Wahrung der Privatsphäre

Ein wichtiger Aspekt von Googles Technologie ist, dass sie App-Entwicklern ermöglicht, eine Altersspanne zu ermitteln, ohne persönliche Daten des Nutzers wie das Geburtsdatum anzufordern. Stattdessen können Eltern die Altersspanne ihres Kindes direkt mit Apps teilen.

Zudem ermöglicht dieses System Erwachsenen, auf Anfrage von App-Entwicklern ihr Alter anzugeben und dadurch angepasste Benutzeroberflächen und Funktionen zu nutzen.

Zentralisiertes Management und Family Link

Eltern müssen diese Informationen nicht für jede App einzeln verwalten. Zur Vereinfachung des Prozesses hat Google den Datenaustausch in seinem beliebten Family Link Elternkontroll-Dashboard zentralisiert.

Daten werden nicht automatisch geteilt — Eltern müssen diese Informationen zunächst selbst eingeben und die Erlaubnis erteilen. Diese neue Funktion bereichert weitere Sicherheitswerkzeuge im Google Play Store, darunter Bildschirmzeitlimits, Download-Freigaben für Apps und PIN-geschützte Inhaltsfilter.

GoogleAndroidFamily LinkTechnologieSicherheit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sam Altman hat erklärt, warum er TikTok verlassen hatSam Altman hat erklärt, warum er TikTok verlassen hatGestern, 23:57Wenn KI einen Verkaufsautomaten steuert: Lüge, Erpressung und WettbewerbWenn KI einen Verkaufsautomaten steuert: Lüge, Erpressung und WettbewerbGestern, 23:56Bakterien reinigen toxisches Uran im Wasser zu 96 ProzentBakterien reinigen toxisches Uran im Wasser zu 96 ProzentGestern, 23:28USA verbieten ausländische Roboter und Inverter unter Berufung auf die nationale SicherheitUSA verbieten ausländische Roboter und Inverter unter Berufung auf die nationale SicherheitGestern, 23:26James-Webb-Weltraumteleskop widerlegt Hoffnungen auf Dyson-SphärenJames-Webb-Weltraumteleskop widerlegt Hoffnungen auf Dyson-SphärenGestern, 22:58Waymo Autonome Taxis kehren auf Hochgeschwindigkeitsautobahnen zurückWaymo Autonome Taxis kehren auf Hochgeschwindigkeitsautobahnen zurückGestern, 22:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design