Madrid-Bombe: Real Madrid einigt sich mit Rodri auf persönlichen Vertrag

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Madrid-Bombe: Real Madrid einigt sich mit Rodri auf persönlichen Vertrag

Real Madrid Manchester City und der spanische Nationalspieler Rodri haben einen Riesenschritt Richtung Transfervollzug gemacht. Die Königlichen haben sich mit dem Spieler komplett auf die Bedingungen des persönlichen Vertrags geeinigt. Diese Nachricht hat die Fußballwelt erschüttert und könnte zu einem der größten Deals des Transferfensters werden.

Zamin.uz berichtet unter Berufung auf einflussreiche Insider über die Details dieser Sensation und die Wahrscheinlichkeit des Transfers.

1. Morettos Aussagen und Reals wichtiger Vorteil

Journalist Matteo Moretto berichtete bei Radio Marca, dass die Parteien eine finale und vollständige Einigung über alle persönlichen Bedingungen erzielt haben, einschließlich Gehalt, Vertragslaufzeit und Boni. Der Spieler selbst hat seine Bereitschaft erklärt, nach Madrid zu wechseln, und seinen Willen bekundet, diesen Transfer zu verwirklichen.

Diese Einigung verschafft Real Madrid einen enormen Vorteil in den Verhandlungen mit Manchester City. Nun kann sich der königliche Club darauf konzentrieren, mit dem englischen Meister eine Einigung über die Ablösesumme zu erzielen. Da der Spieler selbst dem Transfer zugestimmt hat, könnte die City-Führung zu Zugeständnissen gezwungen sein.

2. Ablösesumme und entscheidende Verhandlungsphase

Zur Erinnerung: Zuvor hieß es, Real Madrid plane die Verpflichtung von Rodri für 40 bis 50 Millionen Euro. Diese Summe mag für einen der besten Mittelfeldspieler der Welt sehr niedrig erscheinen, aber da Rodris Vertrag bei Manchester City ausläuft und er dem Transfer zustimmt, könnte diese Summe realistisch werden.

Quellen betonen, dass die Verhandlungen in eine entscheidende Phase eingetreten sind. Real Madrid will schnellstmöglich eine Einigung erzielen und Rodri in die Saisonvorbereitung einbinden.

Die wichtigsten Fakten zum Rodri-Transfer

Aspekt / Detail

Details

Spieler

Rodri (Rodrigo Hernández, 30 Jahre, Spanien)

Aktueller Verein

Manchester City (England)

Interessent

Real Madrid (Spanien)

Persönlicher Vertrag

Vollständig geeinigt (finale Einigung)

Wunsch des Spielers

Will den Transfer verwirklichen

Geplante Ablöse

40–50 Millionen Euro

Verhandlungsphase

Entscheidend (Endphase)

Haupt-Insider

Matteo Moretto (Radio Marca)

Dieser aufsehenerregende Deal zwischen Real Madrid und Manchester City könnte zu den größten Ereignissen des Sommertransferfensters gehören. Die Bereitschaft des Spielers zur Rückkehr nach Madrid und der feste Wille der Königlichen stärken die Zuversicht.

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Glauben Sie, dass Rodri das Mittelfeld von Real Madrid weiter verstärken kann? Wie wird seine Rückkehr den spanischen Fußball beeinflussen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

Real MadridRodriManchester CitySpanienMatteo Moretto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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