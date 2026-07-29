5 Tore und Drama in Samarkand: Dinamo bezwingt Kokand-1912

Der 14. Spieltag der uzbekischen Super League ging in Samarkand zu Ende. Dabei empfing der heimische Klub Dinamo das abstiegsbedrohte Team von Kokand-1912. Die torreiche und umasempfte Partie endete mit einem 3:2-Heimsieg.

Zamin.uz präsentiert Details zu diesem Drama mit fünf Toren, der Tabellensituation beider Teams und den technischen Statistiken des Spiels.

1. Frühe Tore und Chojimirzajews Glanztat

Das Spiel begann äußerst erfolgreich für die Gäste. Fast mit dem allerersten Angriff in der 2. Minute erzielte Dschawohir Chusanow nach einer Vorlage von Jegor Kondratjuk das Führungstor für Kokand.

Die Gastgeber antworteten jedoch prompt. Nur vier Minuten später stellte Anwar Chojimirzajew den Ausgleich wieder her. Die Hausherren erhöhten den Druck weiter, und in der 29. Minute pfiff der Schiedsrichter Elfmeter für die Gäste. Chojimirzajew blieb vom Punkt cool, erzielte sein zweites Tor und brachte Dinamo mit in die Halbzeitpause — 2:1.

2. Joker-Impact und spannendes Finale

Auch im zweiten Durchgang beeinflussten die Trainerwechsel das Spielgeschehen. In der 69. Minute traf der erst acht Minuten zuvor eingewechselte Sardschar Kodirkulow zum dritten Tor der Gastgeber und stellte auf 3:1.

Nach diesem Treffer gaben sich die Gäste nicht geschlagen. Nur zwei Minuten später verkürzte der ebenfalls eingewechselte Silvanus Nimeli zum 2:3 für Kokand-1912. In den verbleibenden Minuten drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch die Dinamo-Abwehr hielt stand. Am Ende sicherte sich das Team aus Samarkand drei wichtige Punkte.

3. Tabellensituation: Dinamo klettert, Kokand rutscht ab

Durch diesen Sieg schraubten die Schützlinge von Wadim Abramow ihr Punktekonto auf 20 und kletterten auf den 9. Tabellenplatz. Bemerkenswert ist, dass Dinamo damit den vierten Sieg in Folge in der Super League feiert und eine tolle Serie hinlegt.

Kokand-1912 blieb mit 11 Punkten auf dem 15. Platz und verpasste die Chance, sich aus der Gefahrenzone zu befreien. Damit ist der 14. Spieltag der Super League offiziell abgeschlossen.

Spielprotokoll und Aufstellungen

Super League. 14. Spieltag Dinamo - Kokand-1912 3:2

Tore: Dschawohir Chusanow 2 (0:1), Anwar Chojimirzajew 6 (1:1), Anwar Chojimirzajew 29, Elf. (2:1), Sardschar Kodirkulow 69 (3:1), Silvanus Nimeli 71 (3:2).

Gelbe Karten: Nurillo Tuchtasinow 47, Tigran Awanesjan 65, Schohruch Gadojew 73.

Aufstellungen:

Dinamo: Edem Nemanow, Artjom Radajew (Dschahongir Orosow, 61), Michail Schtefan, Anwar Chojimirzajew, Tigran Awanesjan (Behrusbek Oblakulow, 67), Dschaloliddin Dschumabojew, Dschahongirbek Abdusalomow (Sardschar Kodirkulow, 61), Oibek Ormonjonow, Marko Stanojević, Haris Chaidarewitsch (Nurillo Tuchtasinow, 46), Firdaws Abdurachmonow.

Kokand-1912: Rustam Nartajijew, Asliddin Toschtemirow, Alischer Salimow (Schohruch Gadojew, 57), Dschawohir Sidikow, Schota Gwazawa, Dschawohir Chusanow (Toma Tabatadse, 66), Ibrohim Joldoschew (Andro Giorgadse, 77), Schahzod Akramow, Ikboljon Malikjonow, Gulom-Hajdar Gulomow (Muhammadanas Hasanow, 57), Jegor Kondratjuk (Silvanus Nimeli, 57).

Fußballfans sollten diesen Analysenartikel über Dinamos kämpferischen Sieg und die Lage in der Super League nicht verpassen.

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