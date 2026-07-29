Japanisches Unternehmen entwickelt Gerät zum Ausführen großer KI-Modelle auf normalen Laptops

Nextorage, ein japanischer Hersteller von Speichermodulen im Besitz von Phison, hat die Entwicklung eines neuen Geräts angekündigt, das die Möglichkeiten gewöhnlicher Laptops grundlegend erweitert. Diese innovative technologie ermöglicht es Fachleuten, ressourcenintensive große KI-Modelle auch auf Standardcomputern frei auszuführen, und soll die Nutzung von KI-Werkzeugen in Zukunft weiter popularisieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten von Ixbt.com zufolge trägt das neue Gerät vorläufig den Namen aiDAPTIV Station. Diese externe Hardware-Peripherie ermöglicht es KI-fähigen Laptops mit nur 32 GB RAM, massive neuronale Netze wie OpenAI GPT-OSS-120B erfolgreich auszuführen. Dies ebnet den Weg zur Bewältigung komplexer KI-Aufgaben ohne teure und leistungsstarke Server-Hardware.

Technologische Möglichkeiten und Funktionsprinzip

Das Hauptmerkmal des Geräts ist, dass es auf der aiDAPTIV-Technologie von Phison basiert. Diese Lösung sorgt für eine dynamische Ressourcenverteilung zwischen internem DRAM und externen NAND-Laufwerken. Infolgedessen wird die Speicherkapazität effektiv erweitert, wodurch der nötige Platz für die Verarbeitung großer Datenmengen geschaffen wird.

Den Spezialisten von Nextorage ist es gelungen, das Gerät in einem kompakten und praktischen Design zu entwickeln. Es wird über eine moderne USB-C-Schnittstelle angeschlossen und unterstützt Windows sowie Linux-Distributionen wie Ubuntu. Dies macht es zu einem universellen und praktischen Werkzeug für Fachleute aus verschiedenen Bereichen.

Markteinführungspläne

Derzeit plant Nextorage, dieses neue Produkt noch in diesem Jahr auf dem japanischen Markt einzuführen. Parallel dazu wird eine spezielle, einsatzbereite Softwarelösung für die Verwendung mit dem Gerät entwickelt. Dieser Schritt soll dazu dienen, KI-Technologien noch tiefer in die täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren.