Der Französische Fußballverband (FFF) hat der Öffentlichkeit das aktualisierte Logo der Mannschaft vorgestellt, um die Ernennung des legendären Zinedine Zidane zum Cheftrainer der Nationalmannschaft zu feiern. Dieser Schritt gilt als symbolisches Zeichen für das Aufschlagen eines neuen Kapitels im Fußball des Landes.

Zamin.uz präsentiert Details zu dieser historischen Ernennung, Änderungen am neuen Emblem und den jüngsten Reformen im französischen Fußball.

1. Gallischer Hahn beibehalten, aber Schriftzug „France“ hinzugefügt

Das zentrale Element des neuen Emblems – der Gallische Hahn, der als traditionelles Symbol Frankreichs gilt – bleibt an seinem Platz. Am Design wurden jedoch bedeutende Änderungen vorgenommen:

Neuer Schriftzug: Das Wort „France“, das den Namen des Landes repräsentiert, wurde am unteren Rand des Logos hinzugefügt. Dies dient dazu, die nationale territoriale Zugehörigkeit noch deutlicher auszudrücken.

FFF-Abkürzung: Die Abkürzung des Verbandsnamens (FFF – Fédération Française de Football) wurde im Vergleich zum vorherigen Logo deutlich verkleinert und an eine dezentere Position verschoben.

Zur Erinnerung: Das letzte Logo der französischen Nationalmannschaft wurde nach ihrem historischen Sieg bei der Weltmeisterschaft 2018 aktualisiert. Damals wurde über dem Emblem ein zweiter goldener Stern hinzugefügt, der den zweiten Weltmeistertitel repräsentiert. Diese beiden Sterne bleiben auch auf dem neuen Emblem an ihrem Platz.

2. Zinedine Zidane: 4-Jahres-Vertrag und Deschamps-Nachfolger

Der Französische Fußballverband hat offiziell die Unterzeichnung eines 4-Jahres-Vertrags mit Zinedine Zidane bekannt gegeben. Gemäß dieser Vereinbarung wird Zidane die Mannschaft voraussichtlich bis zur Weltmeisterschaft 2030 betreuen.

Zidane trat die Nachfolge von Didier Deschamps an, der die Nationalmannschaft seit 2012 – genau 14 Jahre lang – erfolgreich geführt hatte. Unter Deschamps wurden die Franzosen 2018 Weltmeister und 2021 Sieger der Nations League, zudem erreichten sie die Endspiele der Euro 2016 und der WM 2022.

Wichtige Fakten zu den Änderungen in der französischen Nationalmannschaft

Aspekt / Maß Details Neuer Cheftrainer Zinedine Zidane (Frankreich) Vertragslaufzeit 4 Jahre (bis 2030) Ehemaliger Cheftrainer Didier Deschamps (2012–2026) Neues Logosymbol Gallischer Hahn behalten Logo-Neuerung Schriftzug „France“ hinzugefügt Logo-Änderung FFF-Abkürzung verkleinert Anzahl der Sterne Zwei (für die Titel 1998, 2018)

Die Rückkehr von Zinedine Zidane zur französischen Nationalmannschaft und die Vorstellung des neuen Logos gehören zu den größten Ereignissen im Weltfußball.

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