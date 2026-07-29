Roberto De Zerbi möchte, dass Lucas Bergvall bei Tottenham bleibt

Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi hat sich zur Zukunft von Mittelfeldspieler Lucas Bergvall geäußert und nachdrücklich betont, dass er möchte, dass dieser im Verein bleibt. Laut Berichten von Goal.com schätzt der Trainer das Potenzial des Spielers sehr, trotz ernsthaftem Interesse anderer Vereine aus der englischen Premier League wie Newcastle United und Nottingham Forest. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt geworden, dass der 20-jährige Spieler der Vereinsführung im vergangenen Monat seinen Wunsch mitgeteilt hat, eine neue Herausforderung zu suchen. Daraufhin versuchten rivalisierende Premier League-Klubs die Situation auszunutzen. Dennoch verbarg der Cheftrainer nach einem Freundschaftsspiel gegen Sydney nicht seine hohe Wertschätzung für das Potenzial des jungen Talents.

Lucas Bergvalls Platz im Team und Konkurrenz

Dem Bericht von The Athletic zufolge hat Roberto De Zerbi offen erklärt, dass er sich den Verbleib des Spielers im Team wünscht, aber hinzugefügt, dass keinem Spieler ein Platz in der Startelf garantiert wird. Tottenham war auf dem Transfermarkt aktiv, um den Kader zu verstärken, brach Transferrekorde und steigerte die Konkurrenz im Team drastisch.

In der vergangenen Saison bestritt der junge Mittelfeldspieler 33 Partien in allen Wettbewerben, stand 1.465 Minuten auf dem Platz und erzielte einen Treffer. Der Spieler selbst wünscht sich jedoch mehr Einsatzzeiten und möchte insbesondere als einer von zwei defensiven Mittelfeldspielern im Zentrum agieren.

Endgültige Entscheidung über die Zukunft

Der Cheftrainer erinnerte daran, dass jeder Spieler die richtige Mentalität und den richtigen Charakter besitzen muss, um Tottenham zu vertreten. „Ich halte ihn für einen Top-Spieler mit großem Potenzial, aber ich habe nicht die Absicht, jemanden zum Bleiben zu zwingen“, fügte der Experte hinzu.

Derzeit läuft der Vertrag von Lucas Bergvall bis Juni 2031. Es wird erwartet, dass der Spieler direkte Gespräche über seine Zukunft mit Vereinsgeschäftsführer Vinai Venkatesham und Sportdirektor Johan Lange führt. Tottenham setzt unterdessen die Saisonvorbereitung in hohem Tempo fort.