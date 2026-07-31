Unerwarteter Rückgang im Apple-Dienstleistungsnetzwerk verzeichnet

Dem Finanzbericht von Apple zufolge hat die Marke zwar die Marke von 1,5 Milliarden Abonnenten bei ihren Diensten überschritten, doch blieben die Einnahmen dieses Netzwerks hinter den Prognosen der Wall-Street-Analysten zurück. Die Verlangsamung im App Store und auf dem Markt für Handyspiele sowie regulatorische Änderungen in einigen Ländern wurden neben den Rekordverkäufen von Hardware zum einzigen Wermutstropfen für das Unternehmen. Unter Berufung auf ixbt.com fielen die Aktien des Unternehmens vor diesem Hintergrund im nachbörslichen Handel um mehr als 4 %. Dies berichtet Techcrunch.com. berichtet Techcrunch.com.

Apple-Finanzchef Kevan Parekh wies darauf hin, dass der Dienstleistungsbereich im dritten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 30,74 Milliarden US-Dollar generierte. Marktübergreifende Experten hatten jedoch ein Ergebnis von 31,22 Milliarden US-Dollar erwartet. Dieser Rückgang wurde durch mehrere Faktoren verursacht, darunter Änderungen im Betrieb des App Store, der die Hauptumsatzquelle darstellt.

Auswirkungen von App Store und Handyspielen

Als eines der Hauptprobleme wurde eine allgemeine Verlangsamung im Handyspielesegment genannt. Darüber hinaus wirkten sich auch Änderungen am Geschäftsmodell des App Store in einigen Ländern, einschließlich der USA, auf den Umsatz aus. Die Sache ist die, dass Gerichtsentscheidungen verlangen, Entwicklern zu ermöglichen, Kundenzahlungen außerhalb des App-Store-Rahmens und unter Umgehung der Apple-Provision abzuwickeln.

Obwohl das Unternehmen keine genauen Zahlen nannte, wie stark diese Situation den Umsatz des App Store geschädigt hat, erinnerte es die Investoren daran, dass die endgültige Klärung der Angelegenheit vom Obersten Gerichtshof verhandelt wird. Dennoch wurde festgestellt, dass der App Store einen neuen Umsatzrekord für das Juniquartal aufgestellt hat. Einnahmen aus Apple Ads, die auch auf die Apple Maps App ausgeweitet wurden, trugen zu diesem Ergebnis bei.

Wechselkurse und Zukunftspläne

Nicht nur Store-Probleme, sondern auch andere Faktoren führten dazu, dass die Dienstleistungsumsätze niedriger ausfielen als erwartet. Schwankungen der Wechselkurse wurden als Hauptgrund genannt. Darüber hinaus wurde betont, dass ein spürbarer Unterschied im Vergleich zu den enormen Einnahmen aus dem Kinoerfolg des Films F1 in den vorangegangenen Quartalen zu verzeichnen war.

Trotz aller Schwierigkeiten und Währungsgegenwinde bewertet die Apple-Führung die Entwicklungsmöglichkeiten dieses Geschäftssegments in Zukunft hoch ein. Das Unternehmen gab bekannt, dass es in entwickelten Märkten Allzeit-Umsatzrekorde und in aufstrebenden Märkten absolute Rekorde für das Juniquartal verzeichnet hat. Das Dienstleistungssegment wies in der absoluten Mehrheit der betrachteten Märkte zweistellige Wachstumsraten auf.

„Unsere Dienste ziehen immer mehr Kunden an, und wir haben die Marke von anderthalb Milliarden kostenpflichtigen Abonnenten überschritten“, betonte Kevan Parekh. Es wurde auch bekannt gegeben, dass im Berichtszeitraum sowohl transagierende als auch kostenpflichtige Konten in aufstrebenden Märkten mit zweistelligen Wachstumszahlen neue historische Höchststände erreicht haben.