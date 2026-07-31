Amazon verzeichnet starke Finanzergebnisse im zweiten Quartal und Aktien legen zu

Zu einer Zeit, in der das Interesse an KI-Technologien auf dem Weltmarkt auf hohem Niveau bleibt, legen große Technologieunternehmen gewaltige Finanzberichte vor. Laut ixbt.com hat Amazon in seiner jüngsten Finanzperiode besser als erwartete Ergebnisse erzielt, was großes Interesse bei Investoren weckte. Da der Nettoumsatz des Unternehmens um 20 Prozent stieg, entwickelte sich insbesondere der Bereich der Cloud-Dienste zur Haupteinnahmequelle. Darüber berichtet Techcrunch.com berichtet .

Massive Investitionen in Infrastruktur und Rechenzentren

Obwohl viele Analysten auf dem Markt Kostensenkungen fordern, hat Amazon das Tempo beim Ausbau von Rechenzentren nicht verlangsamt. Das Unternehmen gab im Laufe des am 30. Juni dieses Jahres endenden Geschäftsjahres 173 Milliarden Dollar für den Kauf von Immobilien und Ausrüstung aus, insbesondere GPUs, Erdgasturbinen und Grundstücke. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag dieser Wert bei 107,65 Milliarden Dollar.

Zudem erhöhte Amazon die Prognose für die Kapitalinvestitionen im Jahr 2026 von 200 Milliarden auf 220 Milliarden Dollar. Um diese Ausgaben zu decken, begann das Unternehmen sogar, seine Barreserven zu nutzen. Zum Quartalsende verringerten sich die Barmittel des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Milliarden Dollar, was die erste Phase eines negativen freien Cashflows in diesem Jahr markiert.

Wachstum der AWS Cloud-Dienste und KI-Strategie

Normalerweise wären solche drastischen Ausgaben am Aktienmarkt natürlich negativ aufgenommen worden, doch Amazon behielt das Vertrauen der Investoren, da es über einen starken umsatzgenerierenden Mechanismus verfügt. Der Umsatz der AWS Cloud-Dienste stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37 Prozent und belief sich in diesem Quartal auf 42 Milliarden Dollar. Auch wenn dies nicht ausrecht, um die Ausgaben vollständig zu decken, zeigt es, dass die Nachfrage parallel zum Angebot wächst.

Betrachtet man den Jahreszyklus vom Bau eines Rechenzentrums bis zum Verkauf seiner Kapazitäten, gibt diese Situation den Investoren Beruhigung. Darüber hinaus beschränkt Amazon seine KI-Aktivitäten nicht nur auf den Bau großer Zentren. Das Unternehmen tätigt auch langfristige Investitionen in die Entwicklung eigener Chips, wie Trainium TPUs und auf der Arm-Architektur basierende Graviton-Prozessoren.

Allgemeine Markttrends und Investorenansatz

Wie die Unternehmensführung betonte, wird das KI-Geschäft in Zukunft ein ähnlich hohes Rentabilitätsniveau erreichen wie die Haupteinnahmebereiche. Nicht nur Amazon, sondern auch Giganten wie Microsoft und Google konnten ihre Aktienwerte dank starker Cloud-Einnahmen steigern. Unternehmen wie Meta hingegen, die keine klare Einnahmequelle haben und massive Kapitalinvestitionen tätigen, werden von Investoren etwas vorsichtig empfangen.

Derzeit bewerten Teilnehmer des Aktienmarktes Cloud-Dienstleister als den stabileren Teil im KI-Ökosystem. Dennoch werfen die wirtschaftlichen Bedingungen für KI-Labore und Start-ups weiterhin Fragen auf, und mit der Zeit wird sich das Gleichgewicht in diesem Bereich weiter klären.