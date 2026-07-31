Tschechischer Präsident arbeitete als Formel-1-Fotograf

Der tschechische Präsident Petr Pavel besuchte den Großen Preis von Ungarn nicht als Staatsoberhaupt, sondern als Fotograf. Er kam mit einer professionellen Kamera und offizieller FIA-Akkreditierung an die Rennstrecke.

Während des Rennens am Samstag ging Pavel zusammen mit dem Formel-1-Fotografen Jiří Křížek an der Strecke entlang und hielt die intensiven Momente des Wettbewerbs fest.

Dies ist nicht der erste Besuch des Präsidenten, bei dem er Motorsportveranstaltungen professionell fotografierte. Im Juni arbeitete er auch bei einem Rennen in Frankreich mit speziellem Fotoequipment.

Petr Pavel interessiert sich schon seit vielen Jahren für Sportfotografie. Zuvor hat er bereits große Wettbewerbe wie MotoGP, World Superbike, NASCAR und die Rallye Dakar fotografiert.