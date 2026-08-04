Xiaomi stellt zwei neue Budget-Projektoren vor

Xiaomi hat seine neuen erschwinglichen Projektormodelle Redmi Projector 5 und Redmi Projector 5 Pro offiziell auf dem chinesischen Markt vorgestellt. Laut Ixbt.com unterstützen beide Geräte eine Full HD-Bildqualität und zeichnen sich durch fortschrittliche automatische Einstellungssysteme aus. Die Website berichtet darüber.

Ausstattung des Redmi Projector 5

Das Standardmodell Redmi Projector 5 bietet eine Helligkeit von 400 Lumen (nach dem CVIA-Standard) und kann Bilder auf einer Leinwand mit einer Diagonale von bis zu 120 Zoll darstellen. Zu den bemerkenswertesten Merkmalen gehört der integrierte Metallständer, der sich um 360 Grad drehen lässt und Projektionen nicht nur an die Wand, sondern direkt an die Decke ermöglicht.

Die automatische Bildanpassung erfolgt über einen Laser-Erkennungssensor, Autofokus und ein System zur Korrektur von Trapezverzerrungen. Bei den technischen Daten verfügt das Gerät über 1 GB RAM und 32 GB internen Speicher.

Vorteile der Pro-Version

Der Redmi Projector 5 Pro richtet sich an Nutzer, die eine höhere Leistung suchen. Seine Helligkeit erreicht nach dem CVIA-Standard bis zu 1000 Lumen, außerdem unterstützt er eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Projektor verfügt über ein geschlossenes optisches Modul und eine vollständig aus Glas gefertigte Linse. Laut Xiaomi verbessert dies die Bildschärfe gegenüber Geräten der vorherigen Generation um etwa 10 Prozent.

Die Pro-Version basiert auf einem MediaTek MT9660-Prozessor und bietet 2 GB RAM sowie 64 GB Flash-Speicher. Über den Ständer lässt sich der Projektionswinkel zudem bequem um bis zu 150 Grad einstellen. Das Audiosystem besteht aus zwei Lautsprechern mit jeweils 10 Watt Leistung und passiven Strahlern und unterstützt die Dolby Audio-Technologie.

Die Preise auf dem chinesischen Markt zeichnen sich durch ihre Erschwinglichkeit aus: Das Standardmodell Projector 5 kostet etwa 999 Yuan (145 US-Dollar), während die Pro-Version für 1.899 Yuan (280 US-Dollar) auf den Markt kommt.