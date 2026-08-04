Computerteile werden teurer: Jetzt sind die Mainboards an der Reihe

·52·Technologie
Computerteile werden teurer: Jetzt sind die Mainboards an der Reihe

Die Preise für Komponenten von Personal Computern steigen auf dem Weltmarkt weiter. Während RAM sowie Grafikkarten von NVIDIA und AMD bereits teurer geworden sind, dürften Mainboards in naher Zukunft dasselbe Schicksal erleiden. Laut den Board Channels Forums könnten die führenden Technologiemarken Asus, Gigabyte und MSI gezwungen sein, ihre Produktpreise zu erhöhen. Ixbt.com berichtet .

Experten zufolge ist der starke Anstieg der Kosten für Leiterplatten der Hauptgrund für die Preissteigerungen. Dieses Bauteil gilt als wichtigster Bestandteil jedes Mainboards. Quellen aus dem Netzwerk gehen davon aus, dass sich sein Preis im Laufe des Jahres 2026 um mindestens 50 % erhöhen wird. Dadurch steigen die Kosten der Hersteller deutlich.

Die wichtigsten Gründe für steigende Preise

Die Faktoren, die Druck auf die Hersteller ausüben, beschränken sich nicht auf Leiterplatten. Auch die Preise für Kupfer, Kondensatoren, Leistungskomponenten und verschiedene Steuer-Mikrochips sind auf dem Rohstoffmarkt deutlich gestiegen. Die höheren Kosten dieser Komponenten treiben die Herstellungskosten fertiger Produkte in die Höhe und schaffen die Grundlage für Preissteigerungen für Endverbraucher.

Die Situation wird durch die geringe Nachfrage unter Nutzern, die ihre Computer selbst zusammenbauen, zusätzlich erschwert. Die Liefermengen von Mainboards gehen derzeit zurück. Daher müssen die Unternehmen ihre Forschungs-, Produktions- und Logistikkosten auf eine geringere Anzahl von Geräten verteilen.

Die allgemeine Marktlage und die Aussichten

Vor dem Hintergrund sinkender Verkaufszahlen und steigender Kosten geht die Rentabilität der Hersteller deutlich zurück. Laut den Board Channels Forums konnten Asus, Gigabyte und MSI die entstandenen Kosten bisher nicht vollständig durch höhere Produktpreise ausgleichen.

Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Marken ab dem dritten Quartal dieses Jahres ihre Großhandelspreise für Vertriebspartner überprüfen werden. Zuvor war bereits berichtet worden, dass auch Grafikkarten von NVIDIA und AMD deutlich teurer geworden sind. Dies führt zu einer Änderung der Preispolitik im gesamten Computer-Hardware-Markt.

MainboardsAsusGigabyteMSIGrafikkarten
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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