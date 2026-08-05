Preise für Gigabyte-Grafikkarten könnten um bis zu 40 % steigen

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Preise für Gigabyte-Grafikkarten könnten um bis zu 40 % steigen

Die Preisveränderungen bei Computerkomponenten, insbesondere bei Grafikchips, auf dem globalen Markt beunruhigen Nutzer und Branchenexperten. Laut Ixbt.com warnte der große japanische CFD-BIZ-Einzelhändler seine Kunden vor einem starken Anstieg der Grafikkartenpreise und entschuldigte sich öffentlich dafür. Die jüngsten Veränderungen dürften die finanzielle Belastung für Verbraucher weiter erhöhen. Ixbt.com berichtet darüber.

Während der Anstieg der Grafikkartenpreise in Südkorea um 20–30 % bereits einen erheblichen Schlag darstellte, verschärft sich die Lage auf dem japanischen Markt weiter. In einer offiziellen Mitteilung an seine Kunden erklärte CFD-BIZ, eine der bekanntesten Einzelhandelsketten des Landes, dass die Preise um bis zu 40 % steigen könnten. Ein derartiger Preissprung wird die Budgets der Käufer unweigerlich stark belasten.

Warum steigen die Preise, und wer ist schuld?

Einzelhändler begründen Änderungen ihrer Preispolitik normalerweise mit allgemeinen Markttrends oder der Inflation. In diesem Fall fiel jedoch auf, dass der japanische Händler in seiner Mitteilung direkt ein bestimmtes Herstellerunternehmen nannte. Nach Angaben des Unternehmens werden die Preisänderungen speziell Produkte der Marke Gigabyte betreffen.

Laut CFD-BIZ tritt die neue Preispolitik am 1. August 2026 offiziell in Kraft und gilt für alle Bestellungen, die nach diesem Datum aufgegeben werden. Welche Modelltypen in die Liste aufgenommen werden und wie groß der Geltungsbereich sein wird, ist derzeit noch unklar, da sich die endgültige Liste ändern kann.

Die Vertreter der Einzelhandelskette entschuldigten sich in einer Mitteilung an die Verbraucher für die entstandenen Unannehmlichkeiten:

  • Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Kunden für diese überraschende Ankündigung;
  • Die Änderungen werden vorgenommen, nachdem der Hersteller seine Preispolitik überarbeitet hat;
  • Die Preise für Gigabyte-Grafikkarten dürften im Vergleich zum aktuellen Niveau deutlich steigen;
  • Die neue Regelung tritt am 1. August 2026 in Kraft.
Analysten zufolge wird sich die Situation trotz der Nennung nur einer Marke nicht auf ein einziges Unternehmen beschränken. Nach den Gesetzmäßigkeiten des Marktes ist es durchaus möglich, dass auch andere führende Hersteller die Preise ihrer Produkte schrittweise erhöhen. Dies könnte letztlich zu einem allgemeinen Preisanstieg auf dem gesamten Hardwaremarkt führen.

Derzeit ist noch nicht vollständig klar, zu welchen Preisen Endverbraucher Grafikkarten kaufen können und wie realistisch das erwartete Ausmaß des Anstiegs sein wird. Dennoch sollten Technikbegeisterte und alle, die den Bau eines Gaming-PCs planen, die Marktlage aufmerksam beobachten.

GrafikkartenGigabyteTechnologiePreiseMarkt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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