Anthropic und Volta unterzeichnen Vertrag über 10 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur

·39·Technologie
Anthropic und Volta unterzeichnen Vertrag über 10 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur

Anthropic, ein führendes Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, hat einen weiteren großen Schritt zur Erweiterung seiner Rechenkapazitäten gemacht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg hat der Entwickler der Claude-Neuronalen Netze mit dem KI-Cloud-Startup Volta einen Vertrag im Wert von 10 Milliarden Dollar geschlossen. Die Vereinbarung ist für das Unternehmen strategisch bedeutsam, da der Wettbewerb in diesem Bereich zunehmend härter wird. TechCrunch.com berichtet .

Das zu Beginn dieses Jahres gegründete Startup Volta hat sich verpflichtet, Anthropic sechs Jahre lang mit Cloud-Rechenkapazitäten zu versorgen. Zunächst hatte das Startup angekündigt, mit einem großen, jedoch nicht genannten KI-Labor zusammenzuarbeiten. Der Name des Partners wurde geheim gehalten. Nun ist das Rätsel gelöst: Der Hauptkunde ist Anthropic.

Ein großes Rechenzentrum in Norwegen und Nvidia-Technologien

Auch das Krypto-Mining-Unternehmen Bitdeer beteiligt sich als Partner von Volta an dem Projekt. Gemeinsam werden sie ein spezielles Rechenzentrum errichten, um die erforderliche Rechenkapazität bereitzustellen. Die Anlage soll in Norwegen entstehen und eine Leistung von 133 megavatt haben.

Das neue Rechenzentrum wird auf den Vera-Rubin-Systemen von Nvidia basieren, der modernsten KI-Chiparchitektur der neuesten Generation des Unternehmens. Volta ist außerdem Teilnehmer des Nvidia Cloud Partner-Programms. Dieses Programm vereint Cloud-Anbieter, die in ihren Rechenzentren Nvidia-Grafikprozessoren einsetzen.

Heftiger Wettbewerb am Markt und Ausbau der Infrastruktur

In den vergangenen Monaten hat Anthropic seine Rechenkapazitäten aktiv ausgebaut. Um sich im Wettbewerb mit seinen wichtigsten Konkurrenten auf dem KI-Markt einen Vorteil zu verschaffen, hat das Unternehmen bereits mehrere große Verträge unterzeichnet. Kürzlich wurden außerdem neue Rechenvereinbarungen mit Giganten wie SpaceX und Amazon bekannt gegeben.

Das Training von KI-Modellen und die Sicherstellung ihrer Verarbeitungsgeschwindigkeit erfordern heute enorme Mengen an Energie und technische Ressourcen. Der neue Komplex in Norwegen und die Einführung der Vera-Rubin-Systeme werden Anthropic künftig die Entwicklung noch komplexerer und leistungsfähigerer Claude-Modelle ermöglichen. Die mehrjährige Vereinbarung mit Bitdeer und Volta soll dem Unternehmen helfen, seine langfristigen strategischen Ziele umzusetzen.

AnthropicVoltaNvidiaKünstliche IntelligenzCloud-Technologien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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