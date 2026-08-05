Lucid Motors verschiebt die Einführung seines günstigen Elektroautos

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Lucid Motors verschiebt die Einführung seines günstigen Elektroautos

Lucid Motors, das sich auf dem Markt für Elektrofahrzeuge etablieren will, hat die Einführung seines bisher günstigsten Cosmos-Crossovers um fast ein Jahr verschoben. Laut ixbt.com wurde diese Entscheidung vom neuen CEO Silvio Napoli getroffen, um Qualitätsprobleme früherer Modelle zu vermeiden und das Unternehmen vor einer operativen Krise zu bewahren. Techcrunch.com berichtet darüber.

Der ursprünglich ab 50.000 US-Dollar erwartete Cosmos-Crossover soll nun erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 auf den Markt kommen. Für eine Marke, die mit ihren technisch fortschrittlichen, aber teuren Fahrzeugen nur eine begrenzte Käufergruppe erreichen konnte, ist dies eine weitere große Herausforderung.

Führungswechsel und schwierige Wirtschaftslage

Laut Berichten auf Grundlage des Finanzberichts zum zweiten Quartal hat Silvio Napoli seit seinem offiziellen Amtsantritt am 1. Juni einen umfassenden Umbau der Führungsebene durchgeführt. Der Senior Vice President of Finance Gagan Dhingra und mehrere andere hochrangige Führungskräfte haben ihre Positionen verlassen. Sie wurden durch ein vollständig neues Managementteam ersetzt.

Der neue CEO hat ein weitreichendes Programm zur Kostensenkung gestartet, das bis zum Jahresende Einsparungen von 1,4 Milliarden US-Dollar vorsieht. Allein im Juni wurden 18 % der gesamten Belegschaft entlassen, nachdem zuvor bereits ein Abbau um weitere 12 % erfolgt war. Außerdem wurde die zweite Schicht im Werk des Unternehmens in Arizona gestrichen.

Qualitätsprobleme und das Cosmos-Modell

Das Unternehmen hatte bei der Limousine Air und dem Gravity SUV-Crossover zuvor mit zahlreichen Problemen bei der Verarbeitungsqualität und der Software zu kämpfen. Der frühere Interims-CEO Marc Winterhoff musste sich sogar bei den Kunden entschuldigen. Silvio Napoli erklärte, er habe die Einführung des Cosmos bewusst verschoben, um Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und das Produkt vollständig fertigzustellen.

  • Der Cosmos sollte das erste Fahrzeug auf Lucids neuer, kompakter und erschwinglicherer Mittelklasseplattform werden.
  • Der günstige Preis des Modells sollte eine breitere Käuferschicht ansprechen und die Verkaufszahlen deutlich steigern.
  • Die Unternehmensführung befürchtet jedoch, dass die Markteinführung unausgereifter Technologien und Produkte dem Ruf der Marke erneut schaden könnte.

Unter den derzeitigen Bedingungen besteht die wichtigste Aufgabe für Lucid Motors darin, die bestehenden finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden, die Kosten zu optimieren und eine hervorragende Qualität künftiger Elektrofahrzeuge zu garantieren. Ob die entschlossenen Maßnahmen des neuen CEO zur Rettung des Unternehmens beitragen, wird die Zeit zeigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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