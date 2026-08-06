Wissenschaftler warnen vor ernster Gefahr: Das heißeste Jahr der Geschichte steht bevor

2026 könnte als heißestes Jahr in der Geschichte der Menschheit verzeichnet werden. Weltweit warnen Klimawissenschaftler eindringlich und betonen, dass die globalen Temperaturen mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Rekorde brechen werden.

Experten zufolge könnte die Verstärkung des im Pazifik beobachteten Naturphänomens El Niño sowie der beispiellose Anstieg der Meerestemperaturen zu einem starken Anstieg der Lufttemperaturen weltweit führen.

Wissenschaftler berichten, dass die Temperaturen an der Meeresoberfläche in den vergangenen Monaten ein Niveau erreicht haben, das in jahrzehntelangen Beobachtungen noch nie verzeichnet wurde. Dadurch könnte zusätzliche Wärme in die Atmosphäre gelangen und die Häufigkeit und Stärke extremer Wetterereignisse zunehmen.

Forscher betonen, dass bei einer anhaltenden Entwicklung lang andauernde Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und starke Niederschläge in vielen Regionen der Welt häufiger auftreten könnten.

Experten weisen darauf hin, dass dieser Prozess nicht nur von El Niño, sondern auch vom jährlichen Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre beeinflusst wird. Ihrer Ansicht nach beschleunigt sich der Klimawandel zunehmend und führt in verschiedenen Regionen des Planeten zu neuen Umweltproblemen.