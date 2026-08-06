Real Madrid hat offiziell bekannt gegeben, dass der Klub eine langfristige Einigung mit einem seiner wichtigsten Spieler, Vinicius Junior, erzielt hat. Laut GOAL.com sind damit die Transfergerüchte um den brasilianischen Star und den spanischen Spitzenklub beendet. Der Flügelstürmer unterschrieb einen hochdotierten Vertrag bis Juni 2032. Wie Goal.com berichtet wird.

In den vergangenen Wochen hatten intensive Spekulationen und Unsicherheiten über die Zukunft des Spielers geherrscht. Die Situation wurde noch komplizierter, nachdem Yan Diomande für eine hohe Ablösesumme von rund 125 Millionen Euro zum Team gestoßen war und Vinicius in das letzte Jahr seines bisherigen Vertrags gegangen war. Die Verhandlungen zwischen den Parteien waren mehr als ein Jahr lang ergebnislos geblieben und hatten in der Klubführung große Sorgen ausgelöst.

Insbesondere in den vergangenen Tagen waren Berichte aufgekommen, wonach der Brasilianer ernsthaft zu Arsenal wechseln könnte. Daraufhin legte Real Madrid ihm sein letztes Angebot vor. Der angespannte Konflikt fand letztlich ein positives Ende, und der Spieler entschied sich für einen Verbleib beim Klub. Die Lösung der Vertragssituation vor Beginn der neuen Saison gehörte für Trainer Jose Mourinho zu den wichtigsten Aufgaben.

Die historische Zusammenarbeit zwischen Klub und Spieler wird fortgesetzt

Nach einem wichtigen Treffen am gestrigen Tag wurden die Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Seiten ausgeräumt und überflüssige Zweifel in der Kabine beseitigt. Jose Mourinho erreichte sein wichtigstes Ziel und stabilisierte die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Mit Vinicius und den Neuzugängen verfügt der Trainer nun über eine der gefährlichsten Offensivreihen im Weltfußball.

Die Vertragsverlängerung wird den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft naturgemäß weiter verschärfen. Obwohl Vinicius' Platz in der Startelf als sicher gilt, könnten sich die Einsatzchancen für junge Talente wie Arda Guler trotz ihrer starken Leistungen in der Saisonvorbereitung verringern. In der offiziellen Mitteilung hob der Klub jedoch ausdrücklich die Rolle des Brasilianers bei seinen historischen Erfolgen hervor.

Laut der offiziellen Mitteilung, die der Klub am Donnerstagabend veröffentlichte, wechselte Vinicius Jr. im Juli 2018 im Alter von 18 Jahren zu Real Madrid. In den vergangenen acht Spielzeiten absolvierte er 375 Einsätze für die Mannschaft, erzielte 128 Tore und gewann 14 Titel.

Erfolge und Zukunftspläne

Der brasilianische Angreifer gewann während seiner Zeit beim Hauptstadtklub zahlreiche Mannschafts- und Individualtitel. Seine umfangreiche Trophäensammlung mit den Madrilenen umfasst folgende Wettbewerbe:

Zweimal die Champions League

Dreimal die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft

Zweimal den UEFA-Supercup

Dreimal die LaLiga-Meisterschaft

Einmal die Copa del Rey

Dreimal den spanischen Supercup

Mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags bestätigte Vinicius Junior, dass er seine Zukunft an Real Madrid gebunden hat. Die Klubführung und der Trainerstab sind überzeugt, dass diese Vereinbarung die Grundlage für die künftigen Erfolge der Mannschaft bilden wird.