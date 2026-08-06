ChatGPT hebt Textchat-Limits für kostenlose Nutzer auf

Das führende Unternehmen für künstliche Intelligenz OpenAI hat wichtige Änderungen an seinem öffentlichen ChatGPT-Dienst vorgenommen. Laut ixbt.com hat die Plattform die Beschränkungen für den Austausch von Textnachrichten für alle Nutzer vollständig aufgehoben. Damit soll die Nutzung des Systems für eine Zielgruppe von mehr als 1 Milliarde aktiven Nutzern pro Woche komfortabler werden. Techcrunch.com berichtet .

Für ChatGPT, das inzwischen die Marke von 1 Milliarde Nutzern pro Woche überschritten hat, beginnt damit eine neue Ära. Nach Angaben des Unternehmens wirken sich die Aktualisierungen nicht nur auf kostenlose Nutzer, sondern auch auf zahlende Abonnenten aus.

Neue GPT-5.6-Modelle und ihre Funktionen

Für Nutzer des kostenlosen und des Go-Tarifs wurde das neue Modell GPT-5.6 Luna als Standard festgelegt und ersetzt die vorherige Version GPT-5.5. Neben der Aufhebung der Beschränkungen für Textdialoge verfügt das Modell über eine spezielle "Think"-Schaltfläche, die beim Lösen komplexer Aufgaben hilft.

OpenAI wies jedoch darauf hin, dass für Dateien, Bilder, Sprachnachrichten und die Erstellung visueller Inhalte weiterhin separate Beschränkungen gelten. Auch für Nutzer der Plus- und Pro-Tarife wurden spezielle Aktualisierungen bereitgestellt. Sie erhalten das verbesserte Modell GPT-5.6 Sol, das bei schnellen Aufgaben, Webrecherche, Planung und Entscheidungsfindung hilfreich ist.

Genauigkeit und Anpassungsmöglichkeiten

Plus- und Pro-Nutzer können jetzt außerdem einen speziellen Schieberegler für das logische Denken verwenden, mit dem sich das Modell an den jeweiligen Schwierigkeitsgrad anpassen lässt. Dadurch können Nutzer selbst festlegen, wie viel Zeit und Ressourcen das System für die Ausarbeitung einer Antwort aufwenden soll.

Laut den Ergebnissen interner Bewertungen von OpenAI arbeiten die neuen Modelle deutlich genauer als die vorherige Generation. Im Vergleich zu GPT-5.5-Instant traten faktische Fehler bei GPT-5.6 Luna 62 Prozent seltener und beim Modell GPT-5.6 Sol 68 Prozent seltener auf.

Das aktualisierte Modell GPT-5.6 Sol ist für Plus- und Pro-Abonnenten bereits verfügbar. Die neuen Funktionen für kostenlose und Go-Nutzer werden im Laufe dieser Woche schrittweise eingeführt. Ab kommender Woche stehen allen vollständig unbegrenzte Textdialoge und die "Think"-Schaltfläche zur Verfügung.