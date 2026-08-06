China baut ein spezielles Labor zur Untersuchung von Marsboden

China hat einen weiteren großen Schritt in der Geschichte der Raumfahrt unternommen und mit dem Bau eines speziellen Labors für den planetaren Schutz im Rahmen der Tianwen-3-Mission begonnen. Ziel der Mission ist es, Bodenproben vom Roten Planeten zur Erde zu bringen. Laut ixbt.com wird diese wichtige wissenschaftliche Einrichtung Teil des Forschungszentrums Deep-Space Science City in der Provinz Anhui. Für ihren Betrieb ist das Deep-Space Exploration Laboratory (DSEL) verantwortlich. Darüber berichtete Ixbt.com berichtet .

Der neu entstehende Komplex soll einen beidseitigen biologischen Schutz gewährleisten, der als eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen in der Raumfahrt gilt. Das Labor wird gleichzeitig verhindern, dass die von Mars gebrachten wertvollen Proben durch irdische Organismen verunreinigt werden, und das Risiko einer Ausbreitung potenziell außerirdischen biologischen Materials in der Umwelt der Erde vollständig beseitigen.

Wissenschaftliche Forschung und Sterilisationsprozesse

In der spezialisierten Anlage sollen künftig Marsbodenproben geöffnet, sterilisiert, umfassend verarbeitet und eingehend untersucht werden. Außerdem werden Fachleute die biologischen Gefahren des zurückgebrachten Materials bewerten. Der Komplex wird als grundlegende Basis für die Unterstützung der großen chinesischen Mond- und interplanetaren Raumfahrtmissionen sowie für die Erforschung von Marsmaterial dienen.

Gemäß der bestätigten Roadmap der China National Space Administration (CNSA) soll die Tianwen-3-Mission 2028 starten. Die wissenschaftliche Gemeinschaft und Fachleute erwarten, dass Marsbodenproben etwa 2031 zur Erde gebracht werden, sofern alle geplanten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden.

Internationale Anforderungen und Zukunftspläne

Li Han, Direktor der Abteilung für strategische Planung des DSEL, erklärte, dass China bei der Umsetzung seiner Raumfahrtprogramme die strengen Anforderungen des Committee on Space Research (COSPAR) zum planetaren Schutz strikt einhält. Dadurch soll das Risiko jeglicher biologischer Kontamination zwischen Erde und Mars auf null reduziert werden.

Die Ankündigung des Labors ist eine logische Fortsetzung des ambitionierten interplanetaren Forschungsprogramms des Landes. Zur Erinnerung: Im Jahr 2021 landete China seinen Marsrover Zhurong erfolgreich im südlichen Teil der Ebene Utopia Planitia. Während seiner einjährigen Betriebszeit legte das Fahrzeug 1,921 Meter zurück und sammelte wichtige wissenschaftliche Daten zur Vorbereitung der nächsten Expedition.