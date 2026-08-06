Die Zahl der Startups, die Technologien der künstlichen Intelligenz im Kundenservice einsetzen wollen, wächst rasant. Laut ixbt.com betont das in Athen ansässige Unternehmen Omilia, das seit 2002 Sprachanrufe und Kundensupportsysteme automatisiert, dass der flächendeckende Einsatz generativer künstlicher Intelligenz für alle Prozesse ineffizient ist. Die neue Finanzierungsrunde ermöglicht es dem Unternehmen, seine Aktivitäten weiter auszubauen. Techcrunch.com berichtet .

In den vergangenen Jahren haben Startups wie Sierra, Decagon und Parloa verstärkt KI-Tools eingesetzt, um Kundenanrufe, Chats und Nachrichten zu automatisieren. Omilias Führung bewertet den vorherrschenden Marktansatz jedoch kritisch. Laut CEO Dimitris Vassos enthalten die meisten eingehenden Anfragen einfache Informationen, etwa den Kontostand, sodass der Einsatz großer Sprachmodelle für solche Aufgaben kaum erforderlich ist.

Die richtige Werkzeugstrategie wählen

Dimitris Vassos betonte, dass Kundendienstzentren unter realen Bedingungen verschiedene Werkzeuge benötigen. Seiner Ansicht nach schränken sich Wettbewerber ein, indem sie sich ausschließlich als Unternehmen für generative künstliche Intelligenz präsentieren. So wie man bei einem nahen Gegner eher ein Messer als eine Panzerfaust braucht, sind auch im Kundenservice je nach Situation unterschiedliche Werkzeuge erforderlich.

Auf Grundlage dieses Ansatzes baut Omilia die Entwicklung selbstlernender Agenten aktiv aus, die an verschiedenen Kontaktpunkten eingesetzt werden können. Zur Umsetzung dieser Ziele sicherte sich das Unternehmen eine von Expedition Growth Capital angeführte Series-B-Finanzierung in Höhe von 67 Millionen US-Dollar. Es war die zweite große Finanzierungsrunde des Unternehmens; 2020 investierte Grafton Capital 20 Millionen US-Dollar.

Finanzkennzahlen und Zukunftspläne

Seit der letzten Finanzierungsvereinbarung hat das Unternehmen seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz verzehnfacht und auf 60 Millionen US-Dollar gesteigert. Dimitris Vassos zufolge besteht Omilias wichtigster Vorteil darin, sowohl für das Unternehmen als auch für seine Kunden wirtschaftliche Effizienz zu gewährleisten. Dank dieser Strategie war das Unternehmen nicht auf die enormen Finanzspritzen angewiesen, die seine Wettbewerber erhalten haben.

Die Unternehmensführung erklärte, sie wolle auf LinkedIn nicht so spektakulär auftreten wie andere Startups. Der Fokus liege stattdessen auf nachhaltigem Wachstum und dem Aufbau eines soliden Fundaments, das innerhalb der nächsten drei Jahre einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar ermöglichen soll. Zu Omilias Kunden gehören große Organisationen wie Capital One, Discover, RBC, DWP und PSEG.

Fast-Food-Ketten und Sprachbestellungen

Fast-Food-Restaurants, die Sprachbestelltechnologien eingeführt haben, sind inzwischen eines der wichtigsten Geschäftsfelder von Omilia. Taco Bell gehört zu den Kunden, die diese Technologie nutzen; das System ist derzeit in mehr als 1.000 Filialen des Unternehmens im Einsatz. Außerdem verhandelt Omilia mit zwei weiteren solchen Ketten in den USA.

Zuvor war berichtet worden, dass eine Störung im Bestellsystem von Taco Bell einem Kunden ermöglicht habe, 18.000 Becher Wasser zu bestellen. Vassos betonte jedoch nachdrücklich, dass sich dieser Vorfall nicht ereignet habe und in den Omilia-Protokollen kein solcher Fall verzeichnet sei.