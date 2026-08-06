Kann Fords Elektrofahrzeug Fathom zum neuen Taurus des Unternehmens werden?

In der Geschichte der Automobilindustrie gibt es nur wenige Unternehmen, die bahnbrechende Produkte benötigen, um ihr Schicksal grundlegend zu verändern. Ford ist für legendäre Modelle wie Model T, Taurus, F-150 und Explorer bekannt, hatte in den vergangenen Jahren jedoch Schwierigkeiten, ähnlich erfolgreiche globale Projekte hervorzubringen. Laut ixbt.com stiegen die Fahrzeugverkäufe in den USA 2025 um 6 % auf 2,08 Millionen Einheiten. Dieser Wert liegt jedoch weiterhin mehr als doppelt so weit unter dem Höchststand von 4,48 Millionen aus dem Jahr 2000. Techcrunch.com berichtet darüber.

Die Unternehmensführung ergreift neue Maßnahmen, um unter den aktuellen Marktbedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben und eine angemessene Antwort auf chinesische Elektrofahrzeuge zu geben, die sich weltweit rasant ausbreiten. Ford-CEO Jim Farley vergleicht die bevorstehende Präsentation des Elektro-Pickups Fathom mit einem echten „Model-T-Moment“ für die Marke. Das auf der neuen Universal-EV-Plattform basierende Fahrzeug soll das Schicksal des Unternehmens positiv verändern.

Das Fathom-Modell und seine Preisvorteile

Wie auch immer man es betrachtet: Das Basismodell des neuen Fahrzeugs soll Käufern zu einem äußerst attraktiven Preis angeboten werden. Der Autokonzern gibt an, dass der Einstiegspreis des Fathom-Pickups einschließlich Überführungs- und Lieferkosten bei 29.945 US-Dollar liegt. Damit ist er deutlich niedriger als der aktuelle durchschnittliche Marktpreis von 50.000 US-Dollar für Neuwagen und 56.000 US-Dollar für Elektrofahrzeuge.

Dennoch wählen moderne Verbraucher ein Auto nicht allein aufgrund eines niedrigen Preises. Genau hier könnte Ford vor mehreren ernsthaften Problemen stehen. Der Fathom tritt in das Segment der kompakten Pickups ein – einen Markt, der bis zum Verkaufsstart des Maverick im Jahr 2021 kaum beachtet wurde. Obwohl dieser neue Kleinlaster vielversprechend wirkt, dürfte sein Potenzial kaum für den gewaltigen Erfolg des Taurus-Modells aus dem vergangenen Jahrhundert reichen.

Marktanforderungen und die Einstellung zu Elektrofahrzeugen

Laut Cox Automotive entfällt heute der größte Teil des Automarktes auf SUVs; mehr als 70 % der potenziellen Käufer bevorzugen SUV-Modelle. Der Anteil der Pickup-Interessenten liegt dagegen nur bei 33 %. Selbst unter Enthusiasten gelten Lastwagen nicht einfach als Transportmittel, sondern als Produkte, die einen bestimmten Lebensstil und ein unverwechselbares Erscheinungsbild voraussetzen. Das Fathom vermittelt äußerlich jedoch kein besonders robustes und kraftvolles Offroad-Image.

Auch der Umstieg auf Elektrofahrzeuge verläuft nicht immer reibungslos. Zwar möchten viele Fahrer nach dem ersten Elektrofahrzeug nicht zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zurückkehren, doch ein großer Teil des Marktes steht Veränderungen weiterhin vorsichtig gegenüber. Während auch Händler versuchen, traditionell angetriebene Fahrzeuge im Angebot zu halten, wird erst die Zeit zeigen, ob der Fathom die Autowelt wie erwartet revolutionieren oder sich mit einem bescheidenen Erfolg begnügen wird.