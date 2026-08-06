Thunderobot stellt seine 17-Zoll-Gaming-Notebooks auf eine AMD-Plattform um

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Thunderobot stellt seine 17-Zoll-Gaming-Notebooks auf eine AMD-Plattform um

Laut Ixbt.com hat Thunderobot seine Reihe von 17-Zoll-Gaming-Notebooks aktualisiert und die Geräte der Range-17-Serie auf eine moderne AMD-Plattform umgestellt. Die neue G2A-Reihe umfasst vier Modelle — Evo, Pro, Max und das völlig neue Pro 2K. Dies berichtet Ixbt.com .

Eine der wichtigsten Änderungen ist die aktualisierte Hardware. Die im vergangenen Jahr vorgestellten Modelle G2 Evo und G2 Pro setzen nun nicht mehr auf Intel-Core-Prozessoren der 13. Generation, sondern auf den AMD-Ryzen-7-H255-Chip. Laut Hersteller sorgt dieser Wechsel für höhere Leistung bei Mehrkernaufgaben und senkt den Energieverbrauch deutlich.

Technische Möglichkeiten und neue Modelle

Alle Geräte der Serie behalten für eine hohe Gaming-Leistung Grafikkarten mit einem maximalen TGP von 115 W. Dadurch arbeiten die Laptop-GPUs mit voller Leistung und nicht in einem begrenzten Modus. Für zusätzlichen Komfort ist Windows 11 Pro nun bereits ab Werk vorinstalliert.

Die bemerkenswerteste Ergänzung der neuen Reihe ist das Range 17 G2A Pro 2K. Das Gerät verwendet das Gehäuse der normalen Pro-Version, bietet jedoch ein fortschrittlicheres Display und mehr Arbeitsspeicher. Es verfügt über ein QHD-Display mit 2560×1440 Pixeln und 165 G statt eines FHD-Displays mit 144 G. Die RAM-Kapazität wurde zudem verdoppelt und beträgt nun 32 GB DDR5.

Modellunterschiede und Konfigurationen

Jedes Modell der Reihe zeichnet sich durch seine eigene Hardware-Konfiguration aus. Die wichtigsten Versionen sind wie folgt aufgeteilt:

  • Evo-Modell: RTX 5050 (8 GB), 16 GB DDR5 RAM und ein 17,3-Zoll-IPS-FHD-Display mit 144 G.
  • Pro-Version: ausgestattet mit RTX 5060 (8 GB) und 16 GB DDR5-Speicher.
  • Max-Modell: umfasst RTX 5070 (8 GB GDDR7) und 32 GB DDR5 RAM.
  • Pro-2K-Version: verfügt über eine RTX-5060-GPU (8 GB) und 32 GB DDR5-Speicher.
Alle Notebook-Versionen verfügen über eine einzelne 1-TB-SSD und dasselbe Gewicht von 2,65 Kilogramm. Äußerlich bleibt das bisherige Design erhalten, einschließlich der aerodynamischen Linien und des markanten flügelförmigen Beleuchtungssystems an der Rückseite des Deckels. Die Geräte der neuen Serie sind bereits im Handel erhältlich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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