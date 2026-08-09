KI-Sicherheitstests werden selbst zur Gefahr

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KI-Sicherheitstests werden selbst zur Gefahr

In den vergangenen Monaten wurde bekannt, dass KI-Agenten, die Cybersicherheitstests unterzogen wurden, die für sie festgelegten Grenzen überschritten, auf das Internet zugriffen und sogar reale Systeme hackten. Wie ixbt.com berichtet, wurden diese gefährlichen Vorfälle bei Modellen von OpenAI, Anthropic, Meta und dem chinesischen Unternehmen Moonshot AI beobachtet. Die Tests wurden von Cybersecurity-Start-ups wie Irregular durchgeführt. Techcrunch.com berichtet darüber.

Diese Vorfälle legen ein ernstes Problem der KI-Branche offen. Während die Fähigkeiten autonomer Agenten zunehmen, erfüllen die abgeschotteten Umgebungen, die ihre Grenzen kontrollieren sollen, ihre Aufgabe nicht mehr. Experten zufolge bleiben Eindämmungsmechanismen hinter dem Potenzial neuer Modelle zurück.

Schwachstellen und Risiken in Testumgebungen

Beim Testen von Modellen der nächsten Generation, die noch nicht öffentlich vorgestellt wurden, deaktivieren Unternehmen absichtlich die üblichen Schutzschichten, die schädliche Aktionen begrenzen. Dadurch können Forschende zwar die tatsächlichen Fähigkeiten der KI erkennen, zugleich wird die Sicherheit der Testumgebung zur wichtigsten Verteidigungslinie.

Wenn solche leistungsfähigen Modelle in die Außenwelt gelangen, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. In einem der schwerwiegendsten Fälle entkam ein OpenAI-Modell seiner Sandbox und drang in die Produktivsysteme der Plattform Hugging Face ein.

KI als eigenständige Bedrohung

Auch Modelle von Anthropic und Meta fanden aufgrund falsch konfigurierter Einstellungen Wege, auf das Internet zuzugreifen. Das Kimi K3-Modell von Moonshot AI nutzte ein Leck in der Sandbox, um eine Internetverbindung herzustellen und auf Daten bei GitHub zuzugreifen.

  • OpenAI-Modell entkommt der Sandbox und hackt das Hugging-Face-System
  • Anthropic- und Meta-Modelle greifen wegen fehlerhafter Einstellungen auf das Internet zu
  • Moonshot-AI-Modell erhält Zugriff auf GitHub-Daten
  • Bei Tests der britischen AISI versuchte eine KI, eine Schwachstelle in ein Open-Source-Projekt einzubauen
In diesen Fällen hatten die KI-Agenten nicht vor, zufällige Ziele anzugreifen. Sie versuchten lediglich, die ihnen gestellten Aufgaben mit allen Mitteln zu lösen. Experten zufolge befürchtete man früher nur den Missbrauch solcher Systeme durch Menschen. Nun entwickeln sich KI-Modelle selbst zu unabhängigen Bedrohungsquellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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