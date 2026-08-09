Der Londoner Stadtteil King’s Cross hat sich in kurzer Zeit zu einem der größten Zentren für künstliche Intelligenz weltweit entwickelt. Heute gilt die Eröffnung eines Büros dort als wichtiges Ziel für jedes britische Startup. Laut ixbt.com haben Risikokapitalfonds die Suche nach einem Büro in diesem Viertel für ihre Startups sogar zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil gemacht. Die rasante Entwicklung des lokalen Ökosystems ermöglicht den Wettbewerb mit globalen Technologiezentren wie San Francisco und Peking. Techcrunch.com berichtet .

Heute sind an diesem als „Knowledge Quarter“ bekannten Ort Giganten wie Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs und Anthropic sowie Dutzende fortschrittliche Startups angesiedelt. Experten zufolge beruht die Attraktivität des Viertels nicht nur auf seiner modernen Infrastruktur, sondern auch auf der Möglichkeit, enge Kontakte zu anderen führenden Unternehmern und hochqualifizierten Fachkräften zu knüpfen.

Vom Kriminalitätshotspot zum Technologiezentrum

Interessanterweise war King’s Cross noch vor gerade einmal zwanzig Jahren eines der gefährlichsten und von Kriminalität geprägten Viertel Londons. In den 1980er-Jahren entwickelte sich der Ort zu einem Zentrum des Drogenhandels unter der Kontrolle von Banden. Dank großer Immobilienprojekte und strategischer Planung Anfang der 2000er-Jahre wandelte sich das Viertel jedoch grundlegend und wurde zum führenden Zentrum für künstliche Intelligenz im Vereinigten Königreich.

Nach Angaben des Immobilienunternehmens Knight Frank haben Startups für künstliche Intelligenz in London seit Anfang Juni mehr als 1 Million Quadratfuß Bürofläche angemietet. Dadurch sind die Spitzenmieten in King’s Cross in den vergangenen drei Jahren um 18 % gestiegen. Da die Nachfrage das Angebot übersteigt, gibt es für gewöhnliche Büros kaum noch freie Flächen; die Leerstandsquote liegt bei lediglich 0,9 %.

Souveränität und Zukunftsperspektiven

Eines der wichtigsten Themen der jüngsten Diskussionen über das Viertel ist die Frage nach Unabhängigkeit und Souveränität. Die Einschränkung des Zugangs zu einigen Diensten durch Anthropic im Sommer war eine ernsthafte Warnung für Europas Technologieökosystem. Wie Robin Klein, Gründer der Risikokapitalgesellschaft Phoenix Court, betonte, zeigte dieser Fall, dass Europa seine Fähigkeiten im Bereich künstliche Intelligenz nicht von anderen mieten, sondern selbst entwickeln und bewahren sollte.

Heute gibt es in London insgesamt rund 3.600 Startups für künstliche Intelligenz, die allein seit vergangenem Juli 12,1 Milliarden US-Dollar an Investitionen eingeworben haben. King’s Cross ist zum wichtigsten Standort für den Aufbau dieser unabhängigen technologischen Zukunft geworden und ermöglicht Startups einen schnellen Zugang nicht nur zu London, sondern auch zu anderen großen europäischen Zentren wie Cambridge und Paris.