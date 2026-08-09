Apple stellt gleich drei neue Ultra-Produkte vor

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Apple stellt gleich drei neue Ultra-Produkte vor

Dies berichtet Ixbt.com .

Das erste der geplanten Geräte ist das lang erwartete faltbare iPhone, das höchstwahrscheinlich iPhone Ultra heißen wird. Quellen zufolge soll dieses innovative Smartphone im September dieses Jahres auf den Markt kommen. Es wäre Apples erster Schritt in den Markt für Geräte mit faltbaren Displays.

Ohrhörer der nächsten Generation und AI-Funktionen

Als zweite Neuheit werden bis zum Jahresende die AirPods Ultra erwartet. Experten zufolge handelt es sich um eine neue Kopfhörer-Kategorie, deren Design an die herkömmlichen AirPods Pro erinnert. Der entscheidende Unterschied besteht jedoch darin, dass sie mit winzigen Infrarotkameras ausgestattet sein sollen, die AI-Funktionen und die Überwachung der menschlichen Gesundheit ermöglichen.

Diese technologischen Lösungen sollen es Nutzern ermöglichen, ihre Gesundheit im Alltag zu überwachen und die Nutzungserfahrung auf eine neue Stufe zu heben. Die Einführung von Infrarotkameras dürfte zu den wichtigsten Neuerungen der AirPods-Serie gehören.

MacBook Ultra und das Zeitalter der OLED-Displays

Erwartete technische Daten

Anfang 2027 soll das Unternehmen außerdem die völlig neuen MacBook Ultra-Laptops vorstellen. Zuvor wurde vermutet, dass diese Modelle zur Pro-Reihe gehören würden. Die Laptops sollen nicht nur die ersten Computer in der Geschichte von Apple mit OLED-Displays sein, sondern erstmals auch über Touchscreens verfügen.

Außerdem sollen die neuen Laptops mit M5 Pro- und M5 Max-Prozessoren ausgestattet werden. Darüber hinaus könnten sie über einen verkleinerten Dynamic-Island-Ausschnitt und ein Apple C2-Modem verfügen. Dies könnte die Verbindung zwischen Geräten im Apple-Ökosystem sowie die Internetgeschwindigkeit weiter verbessern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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