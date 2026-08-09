Manchester United steigt in den Kampf um Leicesters Talent ein

Die Topklubs der Premier League verstärken ihre Bemühungen um junge Talente. Laut BBC Sport hat Manchester United Verhandlungen über die Verpflichtung des vielversprechenden Mittelfeldspielers Lui Peyj von Leicester City aufgenommen. Arsenal gilt derzeit als größter Konkurrent im Rennen um den Spieler. Goal.com berichtet .

Der junge Spieler, der im vergangenen Monat 18 Jahre alt wurde, gilt als eines der größten Talente außerhalb der höchsten Spielklasse. Trotz des Abstiegs von Leicester City wurde Lui Peyj nach einer herausragenden Saison von der EFL zum Apprentice of the Year gekürt. Dadurch ist das Interesse an ihm weiter gestiegen.

Transfermarkt und die wichtigsten Interessenten

Manchester United hat Peyj als Hauptziel ausgewählt, um die eigene Nachwuchsakademie zu verstärken. Zwischen den Klubs laufen derzeit Verhandlungen über die Ablösesumme. Der englische U20-Nationalspieler unterschrieb im vergangenen September seinen ersten Profivertrag.

Manchester United ist jedoch nicht der einzige Klub im Rennen. Berichten zufolge zeigen auch Arsenal und Aston Villa seit einigen Wochen großes Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler. Dennoch führt der Klub aus Manchester das Rennen um den Transfer derzeit an.

Lui Peyjs Karriere und seine Rolle im Klub

Lui Peyj hat bereits 21 Einsätze für die erste Mannschaft von Leicester City absolviert. Sein jüngster Auftritt war am Samstag im League Cup gegen Northampton Town. Der Spieler wechselte bereits in der Altersklasse unter neun Jahren in die Klubakademie und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem furchtlosen und wettbewerbsstarken Spieler.

Sollte Arsenal den Transfer verpassen, wäre dies in diesem Sommer bereits der zweite Fall, in dem ein Nachwuchstalent von Leicester City zu einem Klub aus Manchester wechselt. Zuvor schloss sich Jeremy Monga Manchester City für 10 Millionen Pfund an. Jeder interessierte Klub muss sich nun mit der Führung von Leicester City einigen, da der Spieler einen laufenden Profivertrag besitzt.