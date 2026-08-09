Relativity Space beginnt mit der Montage der ersten Stufe der Terran-R-Rakete

Relativity Space, ein Unternehmen für die Umsetzung fortschrittlicher Technologien in der Luft- und Raumfahrt, hat mit der Installation von Aeon-R-Triebwerken an der Schubstruktur der ersten Stufe der wiederverwendbaren Terran-R-Rakete begonnen. Dieser wichtige Meilenstein zählt zu den entscheidenden Schritten auf dem Weg zur Entwicklung eines großen Raketensystems, das schwere Nutzlasten in den Orbit bringen kann. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist die erste Stufe der neuen Rakete für die Aufnahme von 13 Aeon-R-Triebwerken ausgelegt. Auf Meereshöhe erzeugt jedes davon eine Schubkraft von 269.000 Pfund-Kraft, also etwa 1,20 MN. Damit beträgt die gesamte anfängliche Schubkraft der Rakete beim Start 3.497.000 Pfund-Kraft beziehungsweise rund 15,55 MN.

Experten betonen, dass alle installierten Triebwerke die erforderlichen Abnahmetests bereits erfolgreich bestanden haben. Die Montage erfolgt mithilfe spezieller Bodenausrüstung, die eine äußerst präzise Positionierung jedes Triebwerks ermöglicht.

Tests und technische Daten

Nachdem alle dreizehn Aeon-R-Triebwerke installiert wurden, wird die montierte Schubstruktur gedreht und mit den übrigen Elementen der ersten Stufe verbunden. Vor diesem in Long Beach, Kalifornien, durchgeführten Schritt wurde die Struktur umfangreichen Belastungstests unterzogen.

So bestand das Testexemplar der ersten Stufe 420 Belastungszyklen, darunter 62 Festigkeits- und Stabilitätstests. Anschließend wurde es bei vollständig gefülltem und unter Druck stehendem Tank mit einer axialen Drucklast von 4,3 Millionen Pfund-Kraft geprüft.

Parallel dazu wird im NASA-Testkomplex im Bundesstaat Mississippi aktiv an der zweiten Stufe der Terran-R-Rakete gearbeitet. Sie hat bereits eine Reihe kryogener Tests sowie Prüfungen unter Belastungen erfolgreich absolviert, die über den während des Flugs erwarteten Werten lagen.

Zukünftige Pläne und Infrastruktur

Nach der Demontage vom Prüfstand soll die zweite Stufe mit einem einzelnen vakuumoptimierten Aeon-V-Triebwerk ausgestattet werden. Danach wird sie für Heißlauftests erneut zum Testgelände geschickt. Ein ähnliches Programm ist auch für die erste Stufe nach Abschluss der Montage vorgesehen.

Zur Erinnerung: Terran R ist eine zweistufige Rakete, die mit Methan und flüssigem Sauerstoff betrieben wird. Sie ist etwa 87 m hoch und hat einen Durchmesser von 5,4 m. Die erste Stufe wird mit Landebeinen und Gitterflossen ausgestattet, damit sie nach dem Flug zur Erde zurückkehren kann.

In der wiederverwendbaren Konfiguration soll die Rakete etwa 23.500 kg Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen. Obwohl der Termin des Erstflugs noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, sehen die internen Pläne des Unternehmens keinen Start vor Ende 2026 vor. Gleichzeitig gehen die Bauarbeiten an der Startinfrastruktur für Terran R am Launch Complex 16 in Cape Canaveral, Florida, weiter.