NASA ändert Mondstationsplan und verlagert Technologien auf die Mondoberfläche

Die US-amerikanische National Aeronautics and Space Administration (NASA) ändert ihre Strategie für das Mondprogramm grundlegend und lenkt Technologien, die ursprünglich für die geplante Orbitalstation Gateway entwickelt wurden, auf den direkten Aufbau von Infrastruktur auf der Mondoberfläche um. Diese Änderungen sind bedeutsam, da sie künftig den Aufbau einer dauerhaft betriebenen Basis nahe dem Südpol des Mondes und die Unterstützung langfristiger Expeditionen ermöglichen könnten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Northrop Grumman und neue Mondmissionen

Laut ixbt.com hat Northrop Grumman damit begonnen, Technologien, die ursprünglich für das HALO-Wohnmodul von Gateway vorgesehen waren, für den Einsatz auf der Mondoberfläche anzupassen. Das Unternehmen gab am 4. August bekannt, dass es drei spezielle Missionen mit der Bezeichnung Lunar Infrastructure Demo (LID) vorbereitet. Im Rahmen dieser Missionen sollen Energieversorgungs-, Datenübertragungs- und mechanische Schnittstellensysteme zur Mondoberfläche gebracht werden.

Die Hauptaufgabe des LID-Programms besteht darin, die Fähigkeit dieser Systeme zu testen, unter extrem schwierigen Bedingungen zu funktionieren, darunter die harte Mondnacht und lang anhaltende Schattenregionen. Northrop Grumman plant, Technologien für Energieversorgung, Wärmeregulierung, autonome Steuerung und Kommunikation zu erproben und sie anschließend zu skalieren. Starttermine und genaue Beschreibungen der Landegeräte wurden bislang nicht veröffentlicht.

NASA möchte diese Nutzlasten in die erste Phase ihres bis 2029 geplanten Mondbasisprogramms aufnehmen. Die Missionen werden im Rahmen des Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-Programms durchgeführt, an dem kommerzielle Unternehmen beteiligt sind. Obwohl einige Elemente des HALO-Moduls mit Korrosionsproblemen zu kämpfen hatten, arbeiten Spezialisten von Northrop an der Wiederverwendung der Technologien.

Änderungen am kanadischen Canadarm3-System

Nicht nur die USA, sondern auch internationale Partner überarbeiten ihre Pläne. Die kanadische Raumfahrtbehörde (CSA) teilte am 6. August mit, dass das für Gateway entwickelte Robotiksystem Canadarm3 künftig nicht nur für Mondmissionen, sondern auch für kommerzielle Stationen in einer niedrigen Erdumlaufbahn angepasst werden könnte.

MDA Space, das Unternehmen hinter der Entwicklung des Canadarm3-Systems, unterzeichnete 2024 einen Vertrag im Wert von 1 Milliarde kanadischen Dollar, umgerechnet etwa 717 Millionen US-Dollar. Nach den Änderungen am US-Programm wird auch der Einsatz dieser Robotik auf der Mondoberfläche untersucht, obwohl ihre genaue Architektur noch nicht vollständig bestätigt wurde.

Derzeit spricht NASA weder über den Bau einer fertigen Mondbasis noch über einen genauen Zeitplan. Stattdessen verlagert die Behörde vorhandene Entwicklungen von einer Orbitalstation auf die Infrastruktur an der Oberfläche. Die ersten Tests von Northrop Grumman und anderen Auftragnehmern werden den Grundstein für künftige große Raumfahrtprojekte und den langfristigen Aufenthalt der Menschheit auf dem Mond legen.