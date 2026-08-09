Windows 11 Wetter-App Verbraucht Übermäßig Viel RAM

Die standardmäßige Wetter-App des Betriebssystems Windows 11 hat Experten überrascht: Es stellte sich heraus, dass sie für ihre Funktionen ungewöhnlich viel RAM benötigt. Laut ixbt.com ergaben unabhängige Tests, dass der RAM-Verbrauch des Programms 1,5–1,6 GB erreichte. Dies wurde berichtet von Ixbt.com.

Den Testergebnissen zufolge belegt die App unmittelbar nach dem Start etwa 1 GB Speicher, bevor der Wert wenig später auf rund 600 MB sinkt. Bei der praktischen Nutzung wurde jedoch ein drastischer Anstieg der Speicherauslastung beobachtet.

Speicherverbrauch und Seine Hauptursachen

Selbst wenn die App kaum genutzt wird, belegt sie dauerhaft bis zu 500 MB RAM. Beim Ändern des Kartenmaßstabs und bei anderen aktiven Aktionen kann dieser Wert auf 1,5–1,6 GB steigen. Auf modernen Computern mit 32 GB fällt dies möglicherweise nicht auf. Auf Geräten mit 8 GB RAM wurde jedoch festgestellt, dass ein einziges kleines Widget ein Fünftel der gesamten Systemressourcen beansprucht.

Experten erklären den hohen Verbrauch mit der modernen Architektur der Windows 11-App. Das Programm ist eng mit MSN-Webinhalten verknüpft und enthält zahlreiche Informations- und Werbeblöcke. Zum Vergleich: Eine vergleichbare Wetter-App unter macOS benötigt weniger als 250 MB RAM und damit ein Mehrfaches weniger als ihr Windows-Pendant.

Auswirkungen auf die Systemleistung und Lösungen

Bei knappem Arbeitsspeicher muss Windows aktiv eine Auslagerungsdatei auf dem SSD verwenden. Dies führt beim Wechsel zwischen Programmen und bei alltäglichen Aufgaben zu Verzögerungen. Bemerkenswert ist, dass das Problem vor dem Hintergrund von Microsofts Plänen zur Leistungssteigerung von Windows 11 auf günstigen Computern mit 8 GB Speicher noch deutlicher sichtbar wird.

Selbst wenn das Betriebssystem selbst sparsamer arbeitet, können solch ressourcenhungrige Standard-Apps alle Einsparungen zunichtemachen. Wer die Wetter-App nicht benötigt, sollte sie über die Windows-11-Einstellungen deaktivieren oder ihre Hintergrundaktivität einschränken. Dann belegt das Programm erst RAM, wenn der Nutzer es öffnet.