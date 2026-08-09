Roma steigt in den Kampf um Rodrigo Mora ein

Der italienische Klub Roma hat auf dem Transfermarkt aktive Schritte eingeleitet, um seinen Kader mit jungen Talenten zu verstärken. Die Giallorossi arbeiten mit Blick auf die Zukunft daran, neue Optionen für das offensive Mittelfeld zu verpflichten. Der talentierte 2007 geborene Fußballer Rodrigo Mora, der für den portugiesischen Klub Porto spielt, ist zu einem der Hauptziele des Hauptstadtklubs geworden. Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Goal.com und bekannten Insidern hat die Roma bereits Verhandlungen mit Porto über eine Verpflichtung des Spielers aufgenommen. Die Römer unternehmen in der Schlussphase des Transferfensters ernsthafte Schritte, um das junge Talent zu verpflichten. Rodrigo Mora gilt als einer der hellsten Sterne des portugiesischen Fußballs und hat mit seiner technischen Klasse und seiner Spielübersicht das Interesse mehrerer europäischer Spitzenklubs geweckt.

Finanzielles Angebot und Bedingungen

Laut Angelo Mangiante hat die Roma ihr erstes offizielles finanzielles Angebot für den Transfer von Rodrigo Mora abgegeben. Die Römer wollen den Spieler für 5 Millionen Euro ausleihen und sich zudem eine Option sichern, ihn künftig für 45 Millionen Euro fest zu verpflichten. Die Umsetzung des Transfers wird jedoch nicht einfach, da der Wettbewerb um den Spieler groß ist.

Laut Gianluca Di Marzio möchte der Trainer der Roma den jungen Fußballer unbedingt in seiner Mannschaft sehen und hat die Vereinsführung aufgefordert, den Transfer um jeden Preis abzuschließen. Das starke Interesse des Trainers drängt den Klub dazu, in den Verhandlungen noch aktiver aufzutreten. Dennoch ist der Hauptstadtklub in diesem Rennen nicht allein.

Interesse eines türkischen Klubs

Türkischen Medien zufolge, insbesondere nach Informationen von Yağız Sabuncuoğlu, beobachtet auch der türkische Klub Galatasaray die Situation um Rodrigo Mora aufmerksam. Die Istanbuler prüfen ebenfalls die Möglichkeit, den talentierten Fußballer in den letzten Tagen des Transferfensters zu verpflichten. Dadurch hat sich der Wettbewerb im Transferpoker weiter verschärft.

Portos Cheftrainer Francesco Farioli äußerte sich zu den Gerüchten über einen Transfer des Spielers und sagte: „Er hat nicht darum gebeten, die Mannschaft zu verlassen. Ich verstehe, dass der Transfermarkt die Gedanken der Spieler beschäftigen kann. Manchmal ist es ganz normal, dass sie über andere Ziele oder ihre Rolle bei Porto nachdenken. Aber alle können ruhig bleiben.“

Wie der Transfer letztlich ausgehen wird, ist derzeit weiterhin offen. Die Roma möchte die Verhandlungen kurzfristig erfolgreich abschließen und die Konkurrenz ausstechen. Sollte die Einigung zustande kommen, wäre dies ein wichtiger Schritt in den Planungen des Hauptstadtklubs für die kommenden Spielzeiten.