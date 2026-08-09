Samsung ändert Software-Update-Plan für das Galaxy S23 FE

Samsung hat seine Pläne für Software-Updates des Smartphones Galaxy S23 FE geändert. Wie ixbt.com unter Berufung auf Angaben des offiziellen Supports berichtet, wird das Gerät entgegen den Erwartungen kein Update auf Android 18 erhalten. Die Unterstützung des Betriebssystems endet mit Android 17. Dies berichtet Ixbt.com.

Die Modelle Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra kamen im Februar 2023 mit One UI 5.1 auf Basis von Android 13 auf den Markt. Samsung hatte für diese Flaggschiff-Familie vier große Android-Updates versprochen, womit Android 17 die letzte große Betriebssystemversion für diese Modelle sein sollte.

Die Situation rund um das Galaxy S23 FE

Das Galaxy S23 FE wurde im Oktober 2023 vorgestellt und in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Prozessoren auf den Markt gebracht. Die US-Version nutzte den Snapdragon 8 Gen 1, während die meisten anderen Varianten mit dem Exynos-2200-Chip ausgestattet waren. Die für den südkoreanischen Markt bestimmte Version mit der Modellnummer SM-S711N kam direkt mit One UI 6 auf Basis von Android 14 in den Verkauf.

Ausgehend von der ursprünglichen Android-Version und unter Berücksichtigung von vier Update-Generationen hätte dieses Gerät theoretisch Android 18 erhalten müssen. Allerdings veröffentlichte ein Nutzer im sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, einen Screenshot seines Schriftwechsels mit dem Samsung-Korea-Support.

Gründe für die Entscheidung des Unternehmens

Laut einem Unternehmensvertreter war Android 18 zunächst tatsächlich als letztes großes Update für das koreanische S23 FE vorgesehen. Später wurden die Pläne jedoch geändert. Daher wurde auch für dieses Modell Android 17 als letzte Version festgelegt.

Damit wird One UI 9 nicht nur für die regulären Modelle Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra, sondern auch für alle regionalen Versionen des S23 FE das letzte große Update sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Smartphones mit Android 13 oder Android 14 auf den Markt kamen.

Samsung arbeitet derzeit an One UI 9 für die Galaxy-S23-Familie. Wann die stabile Version veröffentlicht wird, ist bislang jedoch unbekannt.