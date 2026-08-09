Galatasaray unterbreitet Gabriel Martinelli ein großes Angebot

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Galatasaray unterbreitet Gabriel Martinelli ein großes Angebot

Der türkische Klub Galatasaray hat einen ernsthaften Schritt zur Verpflichtung von Arsenal-Stürmer Gabriel Martinelli gemacht und ein offizielles Angebot über 34 Millionen Pfund für den brasilianischen Flügelspieler abgegeben. Allerdings football.london berichtet, dass der Londoner Klub seinen linken Flügelspieler nicht verkaufen will, bevor kein geeigneter Ersatz gefunden wurde. Goal.com berichtet .

Die Mannschaft von Mikel Arteta arbeitet im Sommer-Transferfenster aktiv. Christos Tzolis und Bruno Guimarães sind dem Klub bereits beigetreten. Besonders der griechische Fußballer überzeugte im Trainingslager der Saisonvorbereitung und erzielte im Spiel gegen Girona ein Tor. Dadurch hat sich der Konkurrenzkampf um einen Platz in der Startelf für Gabriel Martinelli deutlich verschärft.

Martinellis Zukunft und Transferbedingungen

In der vergangenen Saison erzielte Gabriel Martinelli in 30 Premier-League-Spielen lediglich ein Tor und konnte keine konstante Leistung zeigen. Trotzdem fühlt er sich derzeit in London wohl und bleibt beim Klub. Es heißt jedoch, dass die Gefahr, seinen Platz in der Startelf zu verlieren, seine Entscheidung über die Zukunft beeinflussen könnte.

Die Arsenal-Führung hatte zuvor auch Interesse an Vinicius Junior gezeigt, um die Flügelpositionen weiter zu verstärken. Dies zeigt, dass der Klub auf dem Transfermarkt sehr ehrgeizige Ziele verfolgt. Mikel Arteta bestätigte, dass die Veränderungen im Kader fortgesetzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft zu steigern.

Mikel Artetas Aussage

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Girona deutete Mikel Arteta an, dass das Transferfenster noch nicht geschlossen ist: "Wir erwarten in den kommenden Wochen weitere Aktivitäten. Wie alle wollen wir uns verstärken. Schauen Sie auf den Transfermarkt und unsere Konkurrenten – wir sitzen nicht untätig herum und haben sehr ehrgeizige Pläne."

Nach Ansicht des Trainers ist es notwendig, den internen Konkurrenzkampf zu verstärken, um das Niveau der Mannschaft weiter zu steigern und fehlende Aspekte zu verbessern. Sollte die Arsenal-Führung einen weiteren hochklassigen Flügelspieler verpflichten, dürfte Galatasaray den Kampf um Gabriel Martinelli intensivieren. Vorerst muss der Brasilianer auf dem Platz um seinen Platz kämpfen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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