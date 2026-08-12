OpenAI kauft Aktien im Wert von fast 7 Milliarden Dollar von Mitarbeitern

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OpenAI kauft Aktien im Wert von fast 7 Milliarden Dollar von Mitarbeitern

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat von seinen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern Aktien im Wert von fast 7 Milliarden Dollar gekauft. Bloomberg berichtete, dass die umfangreiche Finanztransaktion das Unternehmen mit $852 Milliarden bewertete und den Mitarbeitern ermöglichte, ihr Eigenkapital ohne auf einen IPO zu warten in Bargeld umzuwandeln. Ixbt.com berichtet .

An der Transaktion waren keine externen Investoren beteiligt, und OpenAI kaufte die Aktien direkt mit eigenen Mitteln. Die Bewertung blieb auf dem Niveau der letzten Finanzierungsrunde des Unternehmens. Im März dieses Jahres schloss OpenAI eine Finanzierung über $122 Milliarden ab und erreichte eine Post-Money-Bewertung von $852 Milliarden.

Deutliche Veränderungen bei den Finanzkennzahlen

Diese Transaktion unterscheidet sich deutlich von ähnlichen Geschäften der vergangenen Jahre. 2025 verkauften Mitarbeiter ihre Aktien beispielsweise an externe Investoren, wobei das Unternehmen mit $500 Milliarden bewertet wurde. Nur 10 Monate später erreichte dieser Wert $852 Milliarden, und diesmal stellte das Unternehmen den Mitarbeitern aus eigenen Mitteln Liquidität bereit.

Experten zufolge sind solche Schritte entscheidend, um in einem sich rasant entwickelnden Technologiemarkt die besten Fachkräfte zu halten und zu motivieren. Der massenhafte Verkauf von Aktien ermöglicht es Mitarbeitern, direkt und schnell finanziell am Erfolg des Unternehmens zu partizipieren.

Zukünftige Pläne und IPO-Perspektiven

Die Durchführung eines solchen internen Aktiengeschäfts vor dem Börsengang ist für OpenAI ebenfalls ein strategischer Schritt. Vor dem offiziellen IPO konzentriert sich die Unternehmensführung darauf, die finanzielle Stabilität der Mitarbeiter zu sichern und den Wert der Aktien teilweise zu fixieren.

Die umfangreichen Finanztransaktionen der ChatGPT-Entwickler zeigen, wie hoch der Kapitalfluss im Markt für künstliche Intelligenz ist. OpenAIs rasanter Wertzuwachs verschärft den Wettbewerb zwischen globalen Technologiekonzernen und bestätigt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Branche.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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