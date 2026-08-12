Fotos von Microsofts mysteriösem Smartphone aus der Zeit vor der Nokia-Übernahme veröffentlicht

Vor mehr als zehn Jahren hätte sich der Mobilfunkmarkt verändern und eine völlig andere Entwicklung nehmen können. Laut ixbt.com sind seltene Prototypfotos des Microsoft Surface Phone, die bislang nie online veröffentlicht wurden, ins Internet gelangt. Das Gerät wurde entwickelt, bevor das Unternehmen die Marke Nokia übernahm, und weckt großes Interesse unter Technikbegeisterten, wie berichtet Ixbt.com.

Den verbreiteten Informationen zufolge stammt der Prototyp aus den Jahren 2013 oder 2014 und läuft mit einem für damalige Verhältnisse fortschrittlichen Pre-Release-Build des Betriebssystems Windows Phone 8.1. Auch wenn die technischen Daten nicht mit denen moderner Flaggschiffe mithalten konnten, verfügte das Gerät über ein durchdachtes Design für seine Zeit.

Unbekannter Prozessor und schlichtes Design

Auf den Fotos ist zu erkennen, dass das mysteriöse Smartphone ein zurückhaltendes, minimalistisches Äußeres besaß. Zu den wichtigsten Komponenten gehörten ein unbekannter Qualcomm-Prozessor (SoC), ein 720p-HD-Display und ein einzelnes Hauptkameramodul. Diese Designlösungen sollten sich Berichten zufolge später auch in anderen von Microsoft veröffentlichten Geräten wiederfinden.

Experten zufolge wurden die Arbeiten an dem Modell 2014 eingestellt, nachdem Microsoft Nokias Mobilfunkgeschäft übernommen hatte. Der Konzern beschloss, sich auf Lumia-Geräte unter der Marke Nokia zu konzentrieren, woraufhin das vielversprechende Surface-Phone-Projekt endgültig eingestellt wurde.

Erfolglose Versuche auf dem Mobilfunkmarkt

Das allgemeine Scheitern der Windows-Phone-Plattform und ihre Unfähigkeit, die Anforderungen des Marktes zu erfüllen, sind bekannte Geschichte. Dennoch versuchte Microsoft später erneut, in den Markt für mobile Geräte zurückzukehren. Unter anderem stellte das Unternehmen das faltbare Surface Duo mit zwei Displays vor, doch auch dieses Projekt erreichte nicht den erwarteten kommerziellen Erfolg.

Derzeit liegen keine eindeutigen Informationen darüber vor, ob Microsofts Führung künftig erneut in den Smartphone-Markt zurückkehren will. Fragen dazu bleiben reine Spekulation. Die ins Internet gelangten Prototypfotos zeigen jedoch deutlich die früheren Ambitionen des Technologiekonzerns und seine verborgenen Pläne im Mobilfunkbereich.