NEC eröffnet neue KI-Abteilung, die ohne Menschen arbeitet

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NEC eröffnet neue KI-Abteilung, die ohne Menschen arbeitet

Die NEC Corporation, Japans renommierter Hersteller von Elektronik- und Telekommunikationsausrüstung, hat die Einführung einer neuen Abteilung angekündigt, die vollständig auf künstliche Intelligenz setzt und keine menschlichen Mitarbeiter beschäftigt. Laut ixbt.com soll die innovative Initiative ein wichtiger Schritt zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und zur Steigerung der Effizienz sein. Ixbt.com berichtet, dass die Meldung.

Die neu gegründete KI-Abteilung wurde in die Gesamtstruktur des Unternehmens integriert und neben der Personal- und Rechtsabteilung angesiedelt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Verkaufszahlen eingehend zu analysieren und schnell umsetzbare Empfehlungen für eine effizientere Organisation von Geschäftsprozessen zu erstellen.

Eine neunstufige Hierarchie und digitale Mitarbeiter

Nach Angaben von NEC sind derzeit insgesamt 17 KI-Agenten in der Abteilung „tätig“. Jeder von ihnen hat eigene Aufgaben, während die Struktur auf einer klaren vierstufigen Hierarchie basiert. Zu den digitalen Mitarbeitern gehören ein Abteilungsleiter, Mitglieder des Verwaltungsrats, Manager und einfache Sachbearbeiter.

Diese ungewöhnliche Abteilung wurde am 1. August dieses Jahres testweise in Betrieb genommen. In der kurzen Zeit seither haben die digitalen Mitarbeiter ihre hohe Effizienz unter Beweis gestellt und den Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten sowie analytische Berechnungen genau um das Siebenfache reduziert.

Menschliche Kontrolle und Zukunftspläne

Dennoch betonten Vertreter des japanischen Konzerns ausdrücklich, dass alle Aktionen der KI-Agenten einer strengen menschlichen Kontrolle unterliegen und die endgültigen Entscheidungen weiterhin bei den Fachleuten bleiben. In der NEC-Erklärung heißt es, dass KI nicht eingeführt werde, um menschliche Mitarbeiter vollständig zu ersetzen, sondern um ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihr Potenzial weiter zu verbessern.

Künftig soll KI voraussichtlich den Großteil der verschiedenen alltäglichen, routinemäßigen und langweiligen Aufgaben übernehmen. Dadurch können sich die Mitarbeiter stärker auf komplexe, unkonventionelle und kreative Aufgaben konzentrieren.

Experten zufolge ist der Einsatz solcher Technologien in Japan besonders relevant. Da die Größe der Erwerbsbevölkerung aufgrund der alternden Bevölkerung seit Jahren schrumpft, könnte KI zu einer wichtigen Lösung für die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität werden.

Künstliche IntelligenzNECTechnologieJapanGeschäftsautomatisierung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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