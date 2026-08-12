Wie gut sind Paxtakors Chancen in der AFC Champions League Elite? Gegnerischer Trainer gibt es zu

In der Qualifikationsrunde der AFC Champions League Elite empfing der Verein Pakhtakor aus Taschkent das jordanische Team Al Hussein und feierte einen überzeugenden 3:0-Sieg. Auf der traditionellen Pressekonferenz nach dem wichtigen Spiel beantwortete Al-Hussein-Cheftrainer Ahmad Hayel Ibrahim die Fragen der Journalisten und erläuterte die wahren Gründe für die Niederlage sowie taktische Details.

„Fehlende Spielpraxis und kleine Fehler haben das Spiel entschieden“

Nach Ansicht des Trainers des jordanischen Klubs wirkten sich die lange Pause von Pflichtspielen sowie die Eingewöhnungsphase der neu verpflichteten Spieler direkt auf das Ergebnis aus:

„Wie ich bereits gestern auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erwähnt habe, fehlte uns die Spielpraxis. Seit Mai haben wir kein einziges Pflichtspiel bestritten. Außerdem ist es noch keine Woche her, dass die neuen Spieler zu unserer Mannschaft gestoßen sind. Diese Faktoren haben uns heute deutlich geschadet. Wir bereiten uns derzeit auf die neue Saison vor, während Pakhtakor bereits die Hälfte seiner Meisterschaftssaison absolviert hat und in sehr guter Form ist. Kleine Fehler auf dem Platz haben das Spiel entschieden — Pakhtakor nutzte unsere Fehler konsequent aus. Ich gratuliere dem Gegner zu einem verdienten Sieg“, sagte Ahmad Hayel Ibrahim.

Fragen und Antworten auf der Pressekonferenz: Die Logik hinter Taktik und Wechseln

— Nachdem Ihre Mannschaft das dritte Tor kassiert hatte, nahmen Sie sofort drei Wechsel vor. Wäre es nicht besser gewesen, diese Änderungen bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit vorzunehmen?

— Wie ich bereits erwähnt habe, hatten wir Spieler, die erst kurz zuvor zum Kader gestoßen waren. Dass sie in einem Spiel mit so hohem Tempo 45 Minuten auf dem Platz standen, betrachte ich bereits als gute Leistung und ein gutes Ergebnis. Im Fußball passieren nun einmal ständig Fehler.

— Al Hussein konnte heute praktisch keine gefährlichen Chancen kreieren. Was war der Hauptgrund dafür? Eigentlich hätte Ihre Mannschaft deutlich besser und zielstrebiger spielen können ...

— Das Hauptproblem ist, dass wir noch nicht in die neue Saison gestartet sind. Obwohl wir seit Juni an Trainingslagern teilnehmen, hatten wir überhaupt keine Spielpraxis in Pflichtspielen. Pakhtakor befindet sich dagegen bereits mitten in der Saison und ist in Topform. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren begannen wir die Partie mit einer defensiven 5-4-1-Formation. Nach den Gegentoren mussten wir unseren Ansatz jedoch gezwungenermaßen ändern.

— Wie beurteilen Sie Pakhtakors Chancen in der AFC Champions League? Was weiß man in Jordanien über Pakhtakor?

— Pakhtakor hat sehr viele hochklassige und talentierte Spieler. Ich denke, dass die Mannschaft in der AFC Champions League Elite sehr erfolgreich und überzeugend auftreten kann.

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