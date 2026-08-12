Weltmeister Thiago Almada wird seine Karriere im argentinischen Fußball fortsetzen. Er schloss sich River Plate von Atlético Madrid für eine Rekordsumme von 20 Millionen Euro an. Der Transfer gilt als bedeutender Schritt auf dem südamerikanischen Markt. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Olé betonte der Fußballer, dass Cheftrainer Eduardo Coudet und seine erfahrenen Mitspieler eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt hätten. Almada lehnte attraktive Angebote anderer kontinentaler Spitzenklubs, darunter Flamengo aus Brasilien, ab und entschied sich für das Projekt im Estadio Mas Monumental.

Persönliche Faktoren hinter dem Transfer

Der Mittelfeldspieler erklärte, dass er während seines Urlaubs in ständigem Kontakt mit dem Trainer gestanden habe und dieser Prozess seine Entscheidung maßgeblich beeinflusst habe. "Coudet rief mich an, und das war sehr wichtig. Ich stand ständig mit ihm sowie mit Nico Otamendi und Ángel Di María, die zur Mannschaft gekommen sind, in Kontakt. Sie alle spielten bei diesem Transfer eine wichtige Rolle", sagte Almada.

Außerdem fügte der Fußballer hinzu, dass er seine endgültige Entscheidung nach Rücksprache mit seiner Familie und seinen Angehörigen getroffen habe. Die Vereinsführung von River Plate stellte das größte Finanzpaket der Klubgeschichte bereit, um die vollständigen Transferrechte am Spieler zu erwerben.

Anstehende Aufgaben und die Zukunft

Obwohl die Mannschaft derzeit Schwierigkeiten hat, auf dem Platz konstant aufzutreten, ist Almada überzeugt, dass sie die Situation dank ihrer Qualität und ihres großen Potenzials wenden kann. Er erklärte, dass er wisse, dass die Fans ausschließlich Siege und starke Ergebnisse erwarten.

Es sei außerdem erwähnt, dass der Fußballer seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft fortsetzt. Im Rückblick auf die letzte Weltmeisterschaft erinnerte er daran, dass die gemeinsame Zeit mit seinen Nationalmannschaftskollegen für ihn wichtig gewesen sei. Almada sagte zudem erfreut, dass er sein erstes Trikot seines neuen Teams seiner Mutter schenken werde, die Fan von River Plate ist.