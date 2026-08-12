Thiago Almada Wechselt Zu River Plate

·3·Sport
Thiago Almada Wechselt Zu River Plate

Weltmeister Thiago Almada wird seine Karriere im argentinischen Fußball fortsetzen. Er schloss sich River Plate von Atlético Madrid für eine Rekordsumme von 20 Millionen Euro an. Der Transfer gilt als bedeutender Schritt auf dem südamerikanischen Markt. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Olé betonte der Fußballer, dass Cheftrainer Eduardo Coudet und seine erfahrenen Mitspieler eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt hätten. Almada lehnte attraktive Angebote anderer kontinentaler Spitzenklubs, darunter Flamengo aus Brasilien, ab und entschied sich für das Projekt im Estadio Mas Monumental.

Persönliche Faktoren hinter dem Transfer

Der Mittelfeldspieler erklärte, dass er während seines Urlaubs in ständigem Kontakt mit dem Trainer gestanden habe und dieser Prozess seine Entscheidung maßgeblich beeinflusst habe. "Coudet rief mich an, und das war sehr wichtig. Ich stand ständig mit ihm sowie mit Nico Otamendi und Ángel Di María, die zur Mannschaft gekommen sind, in Kontakt. Sie alle spielten bei diesem Transfer eine wichtige Rolle", sagte Almada.

Außerdem fügte der Fußballer hinzu, dass er seine endgültige Entscheidung nach Rücksprache mit seiner Familie und seinen Angehörigen getroffen habe. Die Vereinsführung von River Plate stellte das größte Finanzpaket der Klubgeschichte bereit, um die vollständigen Transferrechte am Spieler zu erwerben.

Anstehende Aufgaben und die Zukunft

Obwohl die Mannschaft derzeit Schwierigkeiten hat, auf dem Platz konstant aufzutreten, ist Almada überzeugt, dass sie die Situation dank ihrer Qualität und ihres großen Potenzials wenden kann. Er erklärte, dass er wisse, dass die Fans ausschließlich Siege und starke Ergebnisse erwarten.

Es sei außerdem erwähnt, dass der Fußballer seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft fortsetzt. Im Rückblick auf die letzte Weltmeisterschaft erinnerte er daran, dass die gemeinsame Zeit mit seinen Nationalmannschaftskollegen für ihn wichtig gewesen sei. Almada sagte zudem erfreut, dass er sein erstes Trikot seines neuen Teams seiner Mutter schenken werde, die Fan von River Plate ist.

Thiago AlmadaRiver PlateAtlético MadridArgentinischer FußballTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

José Mourinho enthüllt die Konflikte bei Real Madrid und ein Geheimnis aus der KabineJosé Mourinho enthüllt die Konflikte bei Real Madrid und ein Geheimnis aus der KabineHeute, 02:56Liverpool sollte in den Kampf um Myles Lewis-Skelly einsteigenLiverpool sollte in den Kampf um Myles Lewis-Skelly einsteigenHeute, 02:54José Mourinho Enthüllt Seine Real-Madrid-Zeit Und Den Konflikt Mit CasillasJosé Mourinho Enthüllt Seine Real-Madrid-Zeit Und Den Konflikt Mit CasillasHeute, 02:30Lamine Yamal feiert seinen 19. Geburtstag und kehrt ins Training zurückLamine Yamal feiert seinen 19. Geburtstag und kehrt ins Training zurückHeute, 01:12Rafael Leãos Zukunft und die Transfersituation rund um AC MilanRafael Leãos Zukunft und die Transfersituation rund um AC MilanHeute, 00:51Tottenham beginnt Verhandlungen über den Transfer von Folarin BalogunTottenham beginnt Verhandlungen über den Transfer von Folarin BalogunHeute, 00:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet