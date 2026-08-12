Die führenden Klubs der englischen Premier League bleiben auf dem Transfermarkt aktiv. Nach Informationen von TalkSPORT hat der Londoner Klub Arsenal seinen vielversprechenden Mittelfeldspieler Myles Lewis-Skelly den Ligakonkurrenten Manchester United und Chelsea angeboten. Die Zukunft des 19-Jährigen ist weiterhin ungewiss, und die Situation weckt auch das Interesse anderer Topklubs. Goal.com berichtet darüber.

Die Vereinsführung ergriff diesen Schritt, um das finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen, das durch die Verpflichtung von Bruno Guimarães von Newcastle United für 75 Millionen Pfund belastet wurde. Da mit Declan Rice, Martin Zubimendi und Mikel Merino derzeit drei Leistungsträger im Mittelfeld spielen, werden die Chancen des jungen Talents auf regelmäßige Einsätze in der ersten Mannschaft immer geringer. Nachdem er in der vergangenen Saison nur fünf Spiele bestritten hat, könnte sich für den Spieler nun einiges grundlegend verändern.

Empfehlung des Eigentümers von Peterborough United

Darragh MacAnthony, Eigentümer von Peterborough United, empfahl Liverpool nachdrücklich, in das Rennen um den Transfer einzusteigen. Seiner Ansicht nach wäre eine Ablösesumme zwischen 40 und 60 Millionen Pfund für den englischen Spieler angemessen. MacAnthony betonte, dass Liverpool einen vielseitigen Spieler wie Lewis-Skelly brauche, um Milos Kerkez auf der Position des linken Außenverteidigers ernsthaft Konkurrenz zu machen.

MacAnthony sagte in einem Interview: „Ich mag ihn wirklich sehr, er ist ein großartiger junger Fußballer. Warum wurde er Liverpool nicht angeboten? Für einen englischen Spieler in seinem Alter ist das ein angemessener Preis.“ Zugleich würdigte er die Leistungen von Kostas Tsimikas und merkte an, dass starke Konkurrenz auf Premier-League-Niveau der Mannschaft nur zugutekommen könne.

Die Qualitäten von Myles Lewis-Skelly

Experten zufolge liegt Lewis-Skellys größte Stärke im Spielzentrum, obwohl er auch auf der Position des linken Außenverteidigers erfolgreich eingesetzt werden kann. Liverpool soll einen solchen vielseitigen Spieler benötigen, um die Defensive weiter zu verstärken und für mehr Kaderbreite zu sorgen. Seine technischen Fähigkeiten und defensiven Qualitäten machen ihn zu einer wichtigen Figur für jeden taktischen Plan eines Trainers.

Allerdings wird auch darüber diskutiert, wie sich die Situation auf den emotionalen Zustand des Eigengewächses auswirken könnte. Der junge Spieler, der aus der Arsenal-Akademie hervorgegangen ist und die Zuneigung der Fans gewonnen hat, wäre verständlicherweise enttäuscht, wenn ihn sein eigener Verein anderen Klubs anbietet. Experten zufolge lassen die harten Gesetze des modernen Fußballs für solche Gefühle oft wenig Raum.

Manchester United und Chelsea müssen ihr Interesse vor dem Ende des Transferfensters konkretisieren. Das Rennen um den Spieler, dessen Marktwert auf rund 45 Millionen Pfund geschätzt wird, ist in die entscheidende Phase eingetreten. Sollte Liverpools Vereinsführung den Rat der Experten befolgen und in die Verhandlungen einsteigen, dürfte auf dem Transfermarkt ein ernsthafter Wettbewerb entstehen.