Google Pixel 11 Pro XL im Leistungstest

Googles kommende Flaggschiff-Smartphones könnten Nutzer bei der Rohleistung erneut enttäuschen. Laut ixbt.com ist das Google Pixel 11 Pro XL erstmals in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht und hat für ein modernes Flaggschiff überraschend niedrige Ergebnisse erzielt. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Den Angaben zufolge erreichte das neue Gerät im Single-Core-Test 2112 Punkte, während es im Multi-Core-Test auf lediglich 5196 Punkte kam. Diese Werte werfen unter Technikenthusiasten und Fachleuten zu Recht Fragen auf, da solche Ergebnisse im umkämpften Markt als unter dem Flaggschiff-Niveau liegend gelten.

Leistungsunterschiede und Vergleiche

Aktuelle Flaggschiff-Geräte mit Snapdragon- und MediaTek-Prozessoren erzielen derzeit im Multi-Core-Modus ungefähr doppelt so hohe Werte. Zudem werden bis zum Jahresende noch fortschrittlichere neue Chips erwartet.

Bemerkenswert ist, dass auch das Pixel 10 Pro XL als Vertreter der vorherigen Generation im Multi-Core-Modus etwa 10 Prozent besser abschnitt als das neue Gerät. Dies deutet auf einen Leistungsrückgang beim Smartphone der kommenden Generation hin.

Erwartete Präsentation und Zukunftsperspektiven

Experten zufolge sollte man noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die niedrigen Ergebnisse könnten damit erklärt werden, dass es sich nicht um ein Seriengerät handelt und die Software noch nicht die finale Entwicklungsphase erreicht hat.

Angesichts von Googles allgemeinem Ansatz zur Leistung seiner Tensor-Prozessoren ist jedoch nicht auszuschließen, dass diese Werte die tatsächliche Situation widerspiegeln. Um seine Position auf dem Smartphone-Markt zu behaupten, muss das Unternehmen künftig ernsthaft auf Optimierungen setzen.

Wir erinnern daran, dass Googles neue Gerätegeneration morgen bei einer speziellen Präsentation offiziell vorgestellt wird. Danach werden genauere Informationen zu den Funktionen und technischen Daten der neuen Gadgets verfügbar sein.