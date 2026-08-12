Tesla plant, in Texas eine 10 Milliarden Dollar teure Solarfabrik zu bauen

Tesla plant, im US-Bundesstaat Texas eine riesige Solarpanel-Fabrik zu errichten. Laut ixbt.com soll das große Industrieobjekt südwestlich von Houston entstehen, bis zu 10,1 Milliarden Dollar kosten und für den Energiemarkt von großer Bedeutung sein. Techcrunch.com berichtet darüber.

Im Rahmen des Projekts mit dem Namen Project Crystal Sun wurden der Staatsverwaltung die entsprechenden Unterlagen vorgelegt, um Steuervergünstigungen zu erhalten. Unternehmensvertreter erklärten, dass die Steuerverpflichtung des Projekts über 37 Jahre voraussichtlich etwa 1,1 Milliarden Dollar betragen wird, falls solche Vergünstigungen nicht gewährt werden.

Die Tesla-Führung teilte mit, dass sie derzeit auch alternative Standorte in anderen US-Bundesstaaten für die Ansiedlung des Werks prüft. Dennoch gilt der Standort in Texas als eine der wichtigsten Optionen.

Arbeitsplätze und Baupläne

Auf Grundlage der Angaben in den Unterlagen lässt sich sagen, dass die Inbetriebnahme des neuen Werks in der Region 9.700 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen könnte. Dies wäre ein deutlicher Impuls für die lokale Wirtschaft.

Die Bauarbeiten für das Projekt sollen in diesem Jahr beginnen und bis 2028 vollständig abgeschlossen sein. Die ersten Solarpanels sollen 2029 vom Band laufen, wodurch die Produktionskapazität für erneuerbare Energie deutlich steigen würde.

Technologische Ziele und künftige Möglichkeiten

In den eingereichten Unterlagen machte das Unternehmen keine konkreten Angaben dazu, ob die künftig produzierten Solarpanels für Anlagen auf der Erde oder für Satelliten bestimmt sind. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass Tesla-Chef Elon Musk besonderes Interesse an der Entwicklung weltraumgestützter Rechenzentren zeigt.

Die jährliche Produktionskapazität des Werks wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben. Tesla hatte jedoch zuvor mitgeteilt, bis 2028 in den Vereinigten Staaten eine Produktionskapazität von 100 Gigawatt erreichen zu wollen.