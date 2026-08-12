Form Energy sammelt 750 Millionen Dollar für die Produktion von 100-Stunden-Batterien

Das innovative Energie-Startup Form Energy hat bekannt gegeben, 750 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben zu haben, um seine Produktionskapazitäten in West Virginia auszubauen. Laut ixbt.com ist dieser finanzielle Erfolg ein weiterer deutlicher Beleg dafür, dass der rasante Bau von AI-Rechenzentren die Nachfrage nach Energiespeichersystemen stark erhöht. Techcrunch.com berichtet darüber.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden in den USA Energiespeicher mit einer Gesamtkapazität von 9.7 gigavatt-soat installiert – 32 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Während die meisten auf dem Markt erhältlichen Batterien Energie höchstens einige Stunden lang liefern können, sind die von Form Energy entwickelten Eisen-Luft-Batterien in der Lage, bis zu 100 Stunden lang Strom bereitzustellen.

Vorteile der Langzeit-Energiespeichertechnologie

Langzeit-Energiespeichersysteme sind entscheidend, um die Schwankungen bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen auszugleichen. In diesem Jahr dürften in den USA mehr als 90 Prozent der neuen Stromerzeugungskapazitäten auf erneuerbare Quellen entfallen. Da Form Energy anstelle der teuren Rohstoffe Lithium, Kobalt und Nickel kostengünstigeres Eisen verwendet, kann das Unternehmen gewaltige Mengen elektrischer Energie deutlich günstiger speichern.

Im Inneren der Batterie oxidiert das Eisen während der Entladung und wird beim Laden wiederhergestellt – anders gesagt, die Batterie verwandelt Eisen bei der Energieabgabe in Rost und kehrt diesen Prozess anschließend um. Dieser einzigartige Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, große Kunden zu gewinnen. So baut Google in Minnesota ein neues Rechenzentrum, das teilweise von einer gewaltigen Form-Batterie mit einer Kapazität von 30 gigavatt-soat und einem Wert von fast 1 Milliarde Dollar versorgt werden soll.

Rechenzentren und Stromnachfrage

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steigt die Stromnachfrage in den USA, wobei Rechenzentren der wichtigste Grund dafür sind. Prognosen von Experten zufolge werden Rechenzentren ihren Energieverbrauch bis 2035 vervierfachen und dann fast 20 Prozent des gesamten im Land erzeugten Stroms verbrauchen. Auch große Versorgungsunternehmen wie Xcel Energy und FuturEnergy Ireland gehören inzwischen zu den Kunden von Form Energy.

Laut dem Wall Street Journal ist der aktuelle Auftragsbestand des Startups für kommerzielle Projekte auf eine Energiespeicherkapazität von 80 gigavatt-soat angewachsen – viermal so viel wie zu Jahresbeginn. Die in den USA ansässige Lieferkette des Unternehmens spielt eine wichtige Rolle für die Versorgungssicherheit: Rund 80 Prozent der Rohstoffe stammen aus den USA, der Rest wird aus Europa und Asien geliefert.

Die Finanzierungsrunde der Serie G wurde von T. Rowe Price angeführt. Beteiligt waren außerdem Sequoia Capital, Janus Henderson, Franklin Templeton, Breakthrough Energy Ventures sowie zahlreiche weitere renommierte Investmentfonds und Venture-Capital-Unternehmen. Dies zeigt, wie wichtig solche Technologien für den Aufbau der Energieinfrastruktur der Zukunft sind.